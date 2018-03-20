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10:42 20 مارس/ آذار 2018
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    الأمير خالد بن سلمان

    ابن الملك سلمان يدشن حسابا على "تويتر"... هذه أول تغريداته

    © REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN
    العالم العربي
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    بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار، دشن سفير المملكة في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، حسابه الرسمي على "تويتر".

    وفي أول تغريدة له، أكد الأمير خالد بن سلمان أنه يتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البناء بين بلاده والولايات المتحدة، داعيا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة السعودية.

    كما وجه في تغريدة ثانية، رسالة للجيش السعودي على الحدود الجنوبية، قائلا: "إلى رجال الحزم والعزم المرابطين في الحد الجنوبي، وفِي سائر أرجاء الوطن، أنتم عنوان النصر والبطولة، وتضحياتكم وبطولاتكم تسجل بأحرف من ذهب في تاريخ وطننا، أسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة".

    وفي تغريدة ثالثة عبر فيها خالد بن سلمان عن فخره بالطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة.

    وعن العلاقات السعودية الأمريكية قال: "شراكة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ أكثر من ثمانية عقود وهي علاقة تاريخية ساهمت بشكل كبير في حفظ الأمن في المنطقة وفي العالم. نطمح لتقوية العلاقات في جميع القطاعات وأخذها إلى آفاق جديدة".

    وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، مساء أمس الاثنين، أن ولي العهد محمد بن سلمان يقوم بزيارة إلى واشنطن بناء على توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيراً إلى أن ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الأمريكيين وسيبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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