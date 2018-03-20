ابن الملك سلمان يدشن حسابا على "تويتر"... هذه أول تغريداته

بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار، دشن سفير المملكة في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، حسابه الرسمي على "تويتر".

وفي أول تغريدة له، أكد الأمير خالد بن سلمان أنه يتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البناء بين بلاده والولايات المتحدة، داعيا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة السعودية.

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 19, 2018

كما وجه في تغريدة ثانية، رسالة للجيش السعودي على الحدود الجنوبية، قائلا: "إلى رجال الحزم والعزم المرابطين في الحد الجنوبي، وفِي سائر أرجاء الوطن، أنتم عنوان النصر والبطولة، وتضحياتكم وبطولاتكم تسجل بأحرف من ذهب في تاريخ وطننا، أسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة".

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 19, 2018

وفي تغريدة ثالثة عبر فيها خالد بن سلمان عن فخره بالطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة.

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 19, 2018

وعن العلاقات السعودية الأمريكية قال: "شراكة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ أكثر من ثمانية عقود وهي علاقة تاريخية ساهمت بشكل كبير في حفظ الأمن في المنطقة وفي العالم. نطمح لتقوية العلاقات في جميع القطاعات وأخذها إلى آفاق جديدة".

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 20, 2018

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، مساء أمس الاثنين، أن ولي العهد محمد بن سلمان يقوم بزيارة إلى واشنطن بناء على توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيراً إلى أن ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الأمريكيين وسيبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.