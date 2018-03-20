محمد بن سلمان يصل واشنطن (صور وفيديو)

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم الثلاثاء، 20 مارس/آذار، وذلك في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر لأسبوعين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية ، من المقرر أن يجري محمد بن سلمان لقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإضافة إلى مسؤولي البنتاغون والخارجية، ليذهب بعد ذلك إلى محطته الثانية نيويورك يوم الخميس المقبل، إذ يلتقي مع كبار المستثمرين في وول ستريت وغيرها من المنظمات الدولية والاقتصادية، كما تشمل الجولة الأمريكية لولي العهد 4 مدن أمريكية أخرى.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أعلن من الولايات المتحدة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأ، زيارة إلى الولايات المتحدة، تستمر أسبوعين تقريبا، يزور خلالها 7 مدن أمريكية، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

فيديو..

.

لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العاصمة الأمريكية واشنطن.

.#ولي_العهد_في_أمريكا#CrownprinceinUSA

. pic.twitter.com/XDYwbhjLTX — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 20, 2018

​بدوره، رحب خالد بن سلمان شقيق ولي العهد السعودي في تغريدة نشرها على حسابة في موقع "تويتر" بزيارة أخيه لواشنطن. وقال: "باسمي واسم كافة منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن يسعدني الترحيب بسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية، متطلعاً إلى ان تعزز زيارة سموه الشراكة الاستراتيجية والصداقة ما بين البلدين".