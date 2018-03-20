محمد بن سلمان يصل واشنطن (صور وفيديو)

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أعلن من الولايات المتحدة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأ، زيارة إلى الولايات المتحدة، تستمر أسبوعين تقريبا، يزور خلالها 7 مدن أمريكية، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
فيديو..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 20, 2018
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لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العاصمة الأمريكية واشنطن.
.#ولي_العهد_في_أمريكا#CrownprinceinUSA
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سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل العاصمة الأمريكية #واشنطن في زيارة رسمية. #ولي_العهد_في_أمريكا#CrownprinceinUSA pic.twitter.com/plv2L9nQdt— واس (@spagov) ٢٠ مارس، ٢٠١٨
بدوره، رحب خالد بن سلمان شقيق ولي العهد السعودي في تغريدة نشرها على حسابة في موقع "تويتر" بزيارة أخيه لواشنطن. وقال: "باسمي واسم كافة منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن يسعدني الترحيب بسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية، متطلعاً إلى ان تعزز زيارة سموه الشراكة الاستراتيجية والصداقة ما بين البلدين".
باسمي واسم كافة منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن يسعدني الترحيب بسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية، متطلعاً الى ان تعزز زيارة سموه الشراكة الاستراتيجية والصداقة ما بين البلدين pic.twitter.com/6C35rNpq4v— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 20, 2018
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