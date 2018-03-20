شويغو: تم تحرير أكثر من 65 % من أراضي الغوطة الشرقية من الإرهابيين

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية تواصل العمل على تسوية الوضع في سوريا، وأن حوالي 80 ألف شخص خرجوا خلال الـ 5 الأيام الأخيرة من الغوطة الشرقية، وأنه تم تحرير 65 في المئة من أراضيها.

© AFP 2018/ ABDULMONAM EASSA مركز المصالحة: مسلحو الغوطة يجهزون للقيام باستفزاز كيميائي

موسكو –. وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف: في الوقت الحالي، تحت إشراف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، تجري عملية إنسانية فريدة وبنطاق غير مسبوق في الغوطة الشرقية. خلال الـ 5 الأيام الأخيرة، خرج من هناك عبر الممرات الإنسانية 79655 شخصا".

وأضاف الوزير أنه تم تحرير أكثر من 65 في المئة من أراضي الغوطة الشرقية.

وقال الوزير: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية في سوريا، عاد إلى الأراضي المحررة من الإرهابيين أكثر من مليون و300 ألف لاجئ".

وأضاف شويغو: "نعول أنه في الوضع الحالي سيضع شركاؤنا الغربيون حداً للتلاعب مع الإرهابيين في سوريا وينضمون لمبادرات السلام الروسية".