بالفيديو... مدني من منطقة دوما السورية يتحدث عن جرائم الإرهاب

خرج آلاف المدنيين من غوطة دمشق الشرقية عبر المعابر الإنسانية التي أمنها الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء والمنظمات المدنية، وسط استمرار قنص المسلحين للمدنيين وسقوط شهداء.

تحدث العم راتب الشيخ بكري من منطقة دوما بالغوطة الشرقية لمراسل "سبوتنيك" عن الحياة التي كانوا يعيشونها في ظل الإرهاب وقبل خروجهم لمناطق الجيش السوري.

يقول بكري، ساعدنا الجيش بالخروج عن طريق مخيم الوافدين كنا نعيش تحت ظل الخوف والرعب بسبب الارهابيين المنتشرين في الغوطة الشرقية، حيث كانوا يمنعون اي احد المطالبة بحقه مع الحياة بالذل والإهانة والجوع بسبب الإرهابيين".

وأضاف: "قدم لنا الجيش السوري المساعدات والغذاء والدخان، حيث كنا نشتري العلبة بـ 1000 ليرة، يوجد في الغوطة الكثير من الأبرياء لا ذنب لهم في الحرب واستخدمهم الإرهاب دروعا بشرية. وتم حجز وقتل الكثير ضمن الفروع التي تم تأسيسها داخل الغوطة.