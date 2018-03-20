الجامعة العربية تعلن موعد القمة المقبلة في الرياض

أعلن الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، موعد عقد القمة العربية الـ29 في العاصمة السعودية الرياض.

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany جامعة الدول العربية تستنكر "البهلوانية السياسية التركية"

القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان للجامعة العربية أن "أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أعلن أن القمة الـ29 ستعقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد الموافق 15 أبريل/ نيسان 2018".

وأضاف أبو الغيط: "الأمانة العامة تلقت إخطارا رسميا من حكومة المملكة بذلك"، متابعا: "اجتماع القمة سوف تسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة اعتبارا من 9 أبريل".

وأوضح أبو الغيط أنه جرى "إبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة العربية".