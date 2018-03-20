إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي غربي جنين

أصيب 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة برقين غربي جنين في الضفة الغربية.

© REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN إصابة فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

رام الله- سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول خمسة مصابين بالرصاص الحي إلى مستشفى جنين.

وبحسب شهود عيان، لوكالة "سبوتنيك"، فإن مواجهات اندلعت بين أهالي برقين وقوات الجيش الإسرائيلي التي حاصرت منزلا في البلدة بحثا عن أحد المطلوبين.

وأكد أحد الشهود أن جنود الجيش الإسرائيلي فتحوا النار صوب أهالي البلدة، ما أدى إلى إصابة خمسة واختناق العشرات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ومنذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتشهد مناطق واسعة من القدس والضفة الغربية وغزة مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية توقع قتلى ومصابين.