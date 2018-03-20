الخارجية الفلسطينية تتهم السفير الأمريكي لدى إسرائيل بتبني مواقف اليمين الإسرائيلي

هاجمت الخارجية الفلسطينية سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، متهمة إياه بـ"تبني مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل".

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI الخارجية الفلسطينية: فشل الدول العربية شجع ترامب على قرار نقل السفارة

رام الله — سبوتنيك . وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء 20 مارس / آذار، تلقت وكالة " سبوتنيك " نسخة منه: "يثبت يوما بعد يوم أن فريدمان، هو سفير المستوطنين وعصاباتهم ويعتنق أيديولوجية ومواقف اليمين المتطرف في إسرائيل". وتابع البيان: "تلك الأيديولوجية قائمة على تكريس الاحتلال والاستيطان ومعاداة الشعب الفلسطيني وإنكار وجوده الوطني والإنساني، وتذكرنا مواقفه من جديد بالنقاشات التي دارت في الكونغرس الأمريكي عشية المصادقة على تعيينه سفيرا لأمريكا لدى تل أبيب والتخوفات، التي أثيرت خلال نقاشات شككت في قدرته على تمثيل مصالح بلاده الحقيقية لدى دولة الاحتلال".

وأضاف البيان: "انحيازه الأعمى لمنظومة الاحتلال والاستيطان وخطاباته الرنانة في دعم إسرائيل كقوة احتلال، تفقده القدرة على التبرير أو التفسير، كما أن امتلاكه لمنزل في مستوطنة يفقده توازنه وصوابه".

وأدانت الخارجية تصريحات ومواقف فريدمان وسلوكه واصفة إياها بـ"المعادية للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية والإنسانية، التي تمثل خروجا سافرا عن الدبلوماسية وأعرافها وتقاليدها ومعاداة للسامية وخرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.