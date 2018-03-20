تسجيل
16:15 20 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    الملك الأردني عبد ألله الثاني

    نواب أردنيون يطالبون بعودة السفير القطري

    © Sputnik. Sergey Guneev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    طالبت مذكرة وقعها نواب أردنيون ورفعوها لرئيس المجلس بعودة سفير قطر إلى الأردن.

    محمد بن سلمان مع دونالد ترامب وجاريد كوشنر في البيت الأبيض
    © AP Photo/ Evan Vucci
    تزايد قلق ترامب بشأن مقاطعة قطر...وهذا ما يحدث خلال وجود ابن سلمان
    قال النائب الأردني، خليل عطية، لوكالة "سبوتنيك"، إن من مصلحة بلده أن يكون له علاقات متوازنة مع الجميع، وعلى الدول التي تربط الأردن بها علاقات تاريخية أن تراعي مصالح الأردن فلا تطلب منه اتخاذ موقف واضح من بعض الدول العربية.

    وأضاف: "أنا مع أن تكون للأردن علاقات متوازنة مع جميع الدول العربية لأن لنا مصالح مع كل الدول العربية"، مؤكدا أهمية "ألا يدخل الأردن في خصام مع أية دولة عربية".

    وردا عن سؤال سبوتنيك بأن هنالك دول عربية، وعلاقة الأردن معها قوية جدا وتاريخية، تطالب الأردن في أحيان باتخاذ موقف واضح من دول عربية أخرى؟ أجاب عطية "المفروض على هذه الدول أن تراعي المصالح الأردنية في هذا المجال" مؤكدا أن الأردن "مع وحدة الدول العربية وإنهاء الخلافات بين الدول العربية".

    جاء ذلك تعليقا من عطية على مذكرة وجهها أعضاء في البرلمان الأردني إلى رئيس المجلس تطالب بعودة سفير قطر إلى الأردن.

    وجاء في المذكرة "انطلاقا من الدور الأردني الفاعل بوقوفه المشرف إلى جانب الأشقاء دائما وحرصه على رأب الصدع بينهم، فإنه من الواجب علينا جميعا قيادة وشعبا وحكومة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج العربي في أزمته الحالية، ولذلك فإننا نرى أن نبدأ بأنفسنا والعمل على عودة سفير قطر إلى الأردن".

    بورصة قطر
    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
    قطر تتهم أبو ظبي بإجراء "معاملات مشبوهة" للإضرار باقتصادها
    وختم عطية قوله: "نأمل بعودة العلاقات العربية مع كل الدول العربية لأن التحديات القادمة خطيرة ويجب أن يكون العرب متوحدين لها" موضحا أن "المقصود بالتحديات القادمة هي الأحداث الجارية في الإقليم".

    وكانت دول الخليج والسعودية قد أعلنت مقاطعتها لدولة قطر في حزيران/ يونيو من العام 2017، وتلا ذلك تخفيض الأردن لمستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، مما أدى لمغادرة السفير القطري إلى بلاده فور إعلان دول الخليج مقاطعة قطر بأيام.

    وفي إطار سعي الأردن توسيع علاقاته الاقتصادية وانفتاحه على الجميع، وكان لافتاً في الأيام الماضية زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم عضوين من مجلس الأعيان الأردني إضافة لكونهما رجال اقتصاد، إلى قطر.

    انظر أيضا:

    سفير دولة قطر يهنئ الرئيس الروسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية
    صحيفة: الكونغرس يدرس نقل "قاعدة العديد" من قطر والبديل من "دول المقاطعة"
    قطر تتهم أبو ظبي بإجراء "معاملات مشبوهة" للإضرار باقتصادها
    الإمارات: إذا أرادت قطر تغيير نهجها سنرحب بعودتها
    وزير إسرائيلي: قطر خالفت الوعود وكشفت تفاصيل اتفاقات سرية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مجلس النواب الأردني, الأزمة الخليجية, مقاطعة قطر, الأردن, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فنان يمني يرسم لوحة غرافيتي على الجدران لدعم السلام، في إطار حملة يوم مفتوح للفن في العصامة صنعاء، اليمن 15 مارس/ آذار 2018
    صنعاء... مرسم للفنان فان غوغ الشهير
    الجيش الأمريكي سيتجنب مواجهة القوات التركية
    الجيش الأمريكي يتجنب مواجهة القوات التركية في سوريا
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك