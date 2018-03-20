نواب أردنيون يطالبون بعودة السفير القطري

© AP Photo/ Evan Vucci تزايد قلق ترامب بشأن مقاطعة قطر...وهذا ما يحدث خلال وجود ابن سلمان

قال النائب الأردني، خليل عطية، لوكالة " سبوتنيك "، إن من مصلحة بلده أن يكون له علاقات متوازنة مع الجميع، وعلى الدول التي تربط الأردن بها علاقات تاريخية أن تراعي مصالح الأردن فلا تطلب منه اتخاذ موقف واضح من بعض الدول العربية.

وأضاف: "أنا مع أن تكون للأردن علاقات متوازنة مع جميع الدول العربية لأن لنا مصالح مع كل الدول العربية"، مؤكدا أهمية "ألا يدخل الأردن في خصام مع أية دولة عربية".

وردا عن سؤال سبوتنيك بأن هنالك دول عربية، وعلاقة الأردن معها قوية جدا وتاريخية، تطالب الأردن في أحيان باتخاذ موقف واضح من دول عربية أخرى؟ أجاب عطية "المفروض على هذه الدول أن تراعي المصالح الأردنية في هذا المجال" مؤكدا أن الأردن "مع وحدة الدول العربية وإنهاء الخلافات بين الدول العربية".

جاء ذلك تعليقا من عطية على مذكرة وجهها أعضاء في البرلمان الأردني إلى رئيس المجلس تطالب بعودة سفير قطر إلى الأردن.

وجاء في المذكرة "انطلاقا من الدور الأردني الفاعل بوقوفه المشرف إلى جانب الأشقاء دائما وحرصه على رأب الصدع بينهم، فإنه من الواجب علينا جميعا قيادة وشعبا وحكومة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج العربي في أزمته الحالية، ولذلك فإننا نرى أن نبدأ بأنفسنا والعمل على عودة سفير قطر إلى الأردن".

وختم عطية قوله: "نأمل بعودة العلاقات العربية مع كل الدول العربية لأن التحديات القادمة خطيرة ويجب أن يكون العرب متوحدين لها" موضحا أن "المقصود بالتحديات القادمة هي الأحداث الجارية في الإقليم".

وكانت دول الخليج والسعودية قد أعلنت مقاطعتها لدولة قطر في حزيران/ يونيو من العام 2017، وتلا ذلك تخفيض الأردن لمستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، مما أدى لمغادرة السفير القطري إلى بلاده فور إعلان دول الخليج مقاطعة قطر بأيام.

وفي إطار سعي الأردن توسيع علاقاته الاقتصادية وانفتاحه على الجميع، وكان لافتاً في الأيام الماضية زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم عضوين من مجلس الأعيان الأردني إضافة لكونهما رجال اقتصاد، إلى قطر.