نواب أردنيون يطالبون بعودة السفير القطري

وأضاف: "أنا مع أن تكون للأردن علاقات متوازنة مع جميع الدول العربية لأن لنا مصالح مع كل الدول العربية"، مؤكدا أهمية "ألا يدخل الأردن في خصام مع أية دولة عربية".
وردا عن سؤال سبوتنيك بأن هنالك دول عربية، وعلاقة الأردن معها قوية جدا وتاريخية، تطالب الأردن في أحيان باتخاذ موقف واضح من دول عربية أخرى؟ أجاب عطية "المفروض على هذه الدول أن تراعي المصالح الأردنية في هذا المجال" مؤكدا أن الأردن "مع وحدة الدول العربية وإنهاء الخلافات بين الدول العربية".
جاء ذلك تعليقا من عطية على مذكرة وجهها أعضاء في البرلمان الأردني إلى رئيس المجلس تطالب بعودة سفير قطر إلى الأردن.
وجاء في المذكرة "انطلاقا من الدور الأردني الفاعل بوقوفه المشرف إلى جانب الأشقاء دائما وحرصه على رأب الصدع بينهم، فإنه من الواجب علينا جميعا قيادة وشعبا وحكومة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج العربي في أزمته الحالية، ولذلك فإننا نرى أن نبدأ بأنفسنا والعمل على عودة سفير قطر إلى الأردن".
وكانت دول الخليج والسعودية قد أعلنت مقاطعتها لدولة قطر في حزيران/ يونيو من العام 2017، وتلا ذلك تخفيض الأردن لمستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، مما أدى لمغادرة السفير القطري إلى بلاده فور إعلان دول الخليج مقاطعة قطر بأيام.
وفي إطار سعي الأردن توسيع علاقاته الاقتصادية وانفتاحه على الجميع، وكان لافتاً في الأيام الماضية زيارة وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم عضوين من مجلس الأعيان الأردني إضافة لكونهما رجال اقتصاد، إلى قطر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)