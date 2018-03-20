هكذا احتفلت تونس بعيد استقلالها الـ62

© REUTERS/ POOL تظاهرة نسائية في تونس للمطالبة بالمساواة في الميراث

سبوتنيك . وكان السبسي قد استقبل، مساء أمس الاثنين، الفنان العربي مارسيل خليفة، في إطار الزيارة التي يؤديها إلى تونس لإحياء تظاهرات بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، ومنحه الوسام الوطني للاستحقاق.

وهنأ الرئيس التونسي قائد السبسي شعبه، في كلمة مصورة بثها التليفزيون الرسمي التونسي، صباح اليوم، بعيد الاستقلال، أشاد خلالها بدور الجزائر المساند لتونس منذ الاستعمار الفرنسي لها.

وكشف إن الفترة المقبلة ستشهد انتخابات، على الجميع أن يختار فيها من يخدم تونس أكثر، ولوح بإمكانية تعديل الدستور التونسي في الوقت الحالي.

وقال السبسي إن صورة تونس في الخارج لامعة، ولكنها مهلهلة في الداخل، موضحا أنه لاحظ خلال متابعته لمواقع التواصل الاجتماعي، أن 99% من الشعب التونسي، وخصوصا الشباب منهم، محبط، وتابع السبسي، الوضع الحالي في تونس يتطلب تكاتف كل الأطراف والقوى، وكل صوت يسجل غيابه يساهم في إضعاف البلاد.

ومن جهتها قالت الصحفية التونسية، خولة بن قياس، إن الاحتفالات بذكرى الاستقلال هذا العام، غالبيتها رسمية، مفسرة لـ"سبوتنيك" إلى وجود هدوء نسبي بالشارع التونسي، واقتصار الاحتفالات على القصر الجمهوري، الذي نظم صباح اليوم احتفالية دعا إليها كافة المنظمات والاتحادات الوطنية إلى جانب الأحزاب والقوى السياسية.

ووجه اتحاد الشغل التونسي، صباح اليوم، التحية لجنود الجيش التونسي، والشهداء، وتعهد في بيان أصدره، بمناسبة الاحتفال، بالوقوف ضد كل من يحاول المساس باستقرار الوطن وبمبادئ الجمهورية.

وأشارت بن قياس إلى أن عيد الاستقلال هو إجازة رسمية في تونس، وقبل 2011 كان يتم الاحتفال به بتزيين الشوارع والميادين بالعلم التونسي، ولكن الآن على الرغم من السماح لكافة المنظمات والتيارات بتنظيم الفعاليات التي تريدها للاحتفال، إلا أن أغلبهم يكتفي بعقد المؤتمرات والندوات، أو حضور الفعاليات الرسمية.

ومن المقرر أن يشارك اتحاد الكتاب بمدينة القصرين بجنوب تونس، في الاحتفالات، بعقد ندوة فكرية، مساء اليوم، يشارك فيها اللبناني مارسيل خليفة، بعنوان، "الحرية والإبداع"، يعقبها أمسية شعرية بحضور أهم الشعراء والأدباء التونسيين.