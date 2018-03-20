على اتصال بـ"داعش"...الأمن الجزائري يصطاد "الذئاب المنفردة"

كما بينت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون تطبيقا مشفرا يستعمل من طرف الجماعات الإرهابية في التواصل لكونها صعبة التحديد والتواصل خارج نطاق الجماعة.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، نايت سيدي أحمد جعفر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن عناصر الشرطة وبعد جمعها للمعطيات الكافية تحت إشراف النيابة تم تمديد اختصاصها إلى مناطق داخل إقليم مجلس قضاء معسكر، حيث توصلت إلى تحديد هوية 11 فردا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و38 سنة، تسعة منهم تم توقيفهم وكلهم من داخل الولاية، واثنان من خارج الولاية وهما في حالة فرار.
وذكرت التحقيقات أن الموقوفين ضُبطت بحوزتهم أجهزة إعلام آلية ودعامات مغناطيسية، وهواتف نقالة وكذا علم متعلق بتنظيم "داعش" في منازل بعض منهم، وقد كانوا يسمون أنفسهم بـ"الذئاب المنفردة".
وقررت محكمة إيداعهم الحبس المؤقت بتهمة جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة إرهابية منظمة الغرض منها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات والمشاركة في أعمال إرهابية.
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