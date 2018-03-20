على اتصال بـ"داعش"...الأمن الجزائري يصطاد "الذئاب المنفردة"

تمكن الأمن الجزائري من تفكيك خلية إرهابية تطلق على نفسها اسم "الذئاب المنفردة"، في ولاية معسكر (غربا) حيث كانت على تواصل مع قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في الخارج، لتجنيد شباب جزائريين في صفوفه.

© AP Photo/ Anis Belghoul الجزائر: شبكة خطيرة لتجنيد أفارقة ضمن صفوف "داعش"

وبحسب ما نشرته صحيفة " الشروق " الجزائرية، فإن شرطة البلاد تمكنت من رصد نشاط 11 شخصا كانوا يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي ومطبوعات ودعامات إلكترونية من أجل نشر وإشادة بنشاطات وأعمال إرهابية، إضافة إلى ضبط وجود اتصالات بين المشتبه فيهم وأشخاص آخرين من خارج الوطن منهم من يحمل كنية جهادية مستوحاة من الفكر المتشدد لـ"داعش".

كما بينت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون تطبيقا مشفرا يستعمل من طرف الجماعات الإرهابية في التواصل لكونها صعبة التحديد والتواصل خارج نطاق الجماعة.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، نايت سيدي أحمد جعفر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن عناصر الشرطة وبعد جمعها للمعطيات الكافية تحت إشراف النيابة تم تمديد اختصاصها إلى مناطق داخل إقليم مجلس قضاء معسكر، حيث توصلت إلى تحديد هوية 11 فردا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و38 سنة، تسعة منهم تم توقيفهم وكلهم من داخل الولاية، واثنان من خارج الولاية وهما في حالة فرار.

وذكرت التحقيقات أن الموقوفين ضُبطت بحوزتهم أجهزة إعلام آلية ودعامات مغناطيسية، وهواتف نقالة وكذا علم متعلق بتنظيم "داعش" في منازل بعض منهم، وقد كانوا يسمون أنفسهم بـ"الذئاب المنفردة".

وقررت محكمة إيداعهم الحبس المؤقت بتهمة جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة إرهابية منظمة الغرض منها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات والمشاركة في أعمال إرهابية.