سلاح الجو الليبي يشن غارات على "مجموعات إرهابية" جنوبي البلاد

وأضاف البيان: "القوة الإرهابية كانت تحت مراقبة قوة الاستطلاع التابعة لسلاح الجو منذ فترة، وأنه تم استهدافها وتدمير كل آلياتها المسلحة".
وتابع: "لا يزال سلاحنا الجوي ينفذ الطلعات الاستطلاعية والقتالية على مدى اليوم للبحث عن أي عدو والتعامل معه".
من جهة أخرى، قال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، طلب عدم ذكر اسمه: "مقاتلات سلاحنا الجوي شنت غارة عنيفة على جنوب شرقي مناطق تربو بأقصى الجنوب الليبي ودمرت أكبر تجمعين للعصابات التشادية المعادية"، مشيراً إلى سقوط قتلى وخسائر خلال الغارات الجوية في صفوفهم، وأن سلاح الجو مستمر في شن غاراته على مواقع الجنجويد حتي يتم تطهير الجنوب.
وأشار إلى أن القيادة العامة أصدرت تعليماتها بتخصيص طائرة عسكرية لنقل جرحى القوات المسلحة من الجنوب بالتنسيق مع قواعد ومطارات القوات المسلحة في مناطق "لويغ، وتمنهنت، وبراك، وأوباري" بالجنوب الليبي.
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