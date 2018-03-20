سلاح الجو الليبي يشن غارات على "مجموعات إرهابية" جنوبي البلاد

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت مجموعة إرهابية جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن القوة الإرهابية كانت تحت مراقبة سلاح الجو الليبي.

© Sputnik. Andrei Stenin سلاح الجو الليبي يهاجم باخرة دخلت المياه الإقليمية دون إذن

بنغازي — سبوتنيك . وأكدت شعبة الإعلام الحربي، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت تجمعين كبيرين لمجموعات إرهابية في الجنوب الليبي ضمن عملية تأمين المنطقة، مشيرة إلى أن الاستهداف تم فجر اليوم وتحديداً في المنطقة الواقعة جنوب شرقي وادي تربو".

وأضاف البيان: "القوة الإرهابية كانت تحت مراقبة قوة الاستطلاع التابعة لسلاح الجو منذ فترة، وأنه تم استهدافها وتدمير كل آلياتها المسلحة".

وتابع: "لا يزال سلاحنا الجوي ينفذ الطلعات الاستطلاعية والقتالية على مدى اليوم للبحث عن أي عدو والتعامل معه".

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، طلب عدم ذكر اسمه: "مقاتلات سلاحنا الجوي شنت غارة عنيفة على جنوب شرقي مناطق تربو بأقصى الجنوب الليبي ودمرت أكبر تجمعين للعصابات التشادية المعادية"، مشيراً إلى سقوط قتلى وخسائر خلال الغارات الجوية في صفوفهم، وأن سلاح الجو مستمر في شن غاراته على مواقع الجنجويد حتي يتم تطهير الجنوب.

وأشار إلى أن القيادة العامة أصدرت تعليماتها بتخصيص طائرة عسكرية لنقل جرحى القوات المسلحة من الجنوب بالتنسيق مع قواعد ومطارات القوات المسلحة في مناطق "لويغ، وتمنهنت، وبراك، وأوباري" بالجنوب الليبي.