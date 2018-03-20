إسرائيل والإمارات تشاركان في مناورات جوية في قبرص

يشارك سلاح الجو الإسرائيلي هذه الأيام في مناورات جوية مشتركة مع كل من الإمارات واليونان والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وقبرص.

© AP Photo/ Alex Brandon لقاءات "سرية" بين الإمارات و3 دول بينها إسرائيل للسيطرة على صهر ترامب

يأتي ذلك رغم غياب ذكر إسرائيل كمشاركة من التقارير الرسمية على الموقع الرسمي للمناورات، إضافة الى أن مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب نشره إعلام سلاح الجو اليوناني يظهر طواقم كل الدول المشاركة في المناورة وهم يرفعون أعلام بلادهم الوطنية، بدون أي ذكر لإسرائيل.

القدس — سبوتنيك . وبحسب ما كشفته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، فقد شارك سلاح الجو الإسرائيلي بعشرات الطائرات المقاتلة من نوع F16 جنباً إلى جنب مع أسلحة جو الدول المشاركة في المناورات الجوية باسم "INIOHOS ".

وهذه المناورات ليست الأولى التي تشارك فيها إسرائيل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد شاركتا في مناورات باليونان عام 2016، وفي عام 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن إسرائيل لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الإمارات.