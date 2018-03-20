مقتل جنديين سعوديين بعمليتي قنص لـ"أنصار الله" في عسير

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لـ"سبوتنيك" "بأن "وحدة القنص في أنصار الله قتلوا اليوم الثلاثاء، جنديين سعوديين قبالة منفذ علب في عسير".

وأضاف "أن مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات للجيش السعودي في معسكر الملتقى بقطاع نجران وفي حصن الحماد، كما تعرض تجمع عسكري سعودي آخر في موقع الضبعة بذات القطاع الى قصف مدفعي مماثل".

وأشار إلى "أن طيران التحالف شن 3 غارات على موقع الشبكة في نجران".

يذكر أن المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تشهد مواجهات مستمرة بين الجيش السعودي ومسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون هجمات وكمائن وعمليات قنص وقصف على القوات السعودية ومواقعها في رد على الغارات التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.