ترامب: الملك سلمان سيزور واشنطن قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن قريبا.

وأعرب ترامب عن تطلعه لتلك الزيارة، التي أعلن عنها خلال اجتماعه بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

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ولم يكشف ترامب أي تفاصيل عن موعد الزيارة أو القضايات التي ستتم مناقشتها خلالها.

ولم يسبق للملك سلمان زيارة الولايات المتحدة منذ أن تولى دونالد ترامب الرئاسة، إلا أنه سبق له زيارتها أكثر من مرة إبان فترة حكم باراك أوباما.

ويزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ولن تقتصر زيارة ابن سلمان على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الكونغرس، بل ستشمل أيضا لقاءات مع مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتل.