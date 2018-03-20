مقتل 29 مدنيا بقذيفة أطلقها مسلحو الغوطة على أطراف جرمانا في دمشق

استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية مساء اليوم بقذائف صاروخية أحياء سكنية في مدينة دمشق ومحيطها، مما أدى لمقتل 29 شخصا وإصابة 23 آخرين.

أفادت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق تأكيده "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 29 وإصابة 23 مدنيا نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون على سوق شعبي في حي كشكول في أطراف مدينة جرمانا".

© Photo/ SANA جبهة النصرة تعتدي بـ 7 قذائف على مشفى البيروني وضاحية الأسد بريف دمشق

وفي دمشق ذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن "قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون متحصنون في ما تبقى من مناطق في الغوطة الشرقية سقطت قرب صالة الجلاء الرياضية في منطقة المزة ما تسبب بإصابة امرأة و5 أطفال بجروح ووقوع أضرار مادية بعدد من السيارات المركونة في المكان".

ولفت المصدر إلى إصابة 11 مدنيا بجروح نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي العمارة وحدوث أضرار مادية في المكان.