الآثار المصرية تتسلم 36 قطعة أثرية مهربة

وأوضحت إيمان عبد الرؤوف، مدير عام التقييم والمتابعة في المنافذ الأثرية، أن إدارة التقييم والمتابعة في المنافذ الأثرية قامت بمتابعة القضايا الخاصة بتلك المضبوطات الأثرية بالمحاكم المختصة خلال السنوات السابقة منذ ضبطها، إلى أن أصدرت المحكمة قرارا بتسليمها إلى وزارة الآثار أمس الاثنين الموافق 19 مارس 2018، على أن يتم إيداعها في مخازن وزارة الآثار على سبيل الأمانة لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي.
من جانبه، أكد أحمد فتوح، مدير عام المنافذ البرية في القاهرة الكبرى، أنه بالتعاون مع قطاع المتاحف تم تشكيل لجنة مختصة لإستلام القطع التي سيتم إيداعها في مخازن متحف قصر المنيل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)