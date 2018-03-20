هيئة الاستثمار الأردنية تؤكد أهمية الاستفادة من إعادة إعمار العراق وسوريا

شدد وزير الدولة لشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، مهند شحادة، على ضرورة استثمار المرحلة المقبلة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن والدور الذي سيلعبه كبوابة رئيسية في إعادة إعمار سوريا والعراق.

عمان — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الوزير شحادة تأكيده على "ضرورة استثمار المرحلة المقبلة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الأردنية الهاشمية والدور الذي ستلعبه كبوابة رئيسية في إعادة إعمار سوريا والعراق".

© REUTERS/ ALAA AL-MARJANI مبادرة إماراتية بشأن إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل

جاء ذلك خلال زيارة وفد أمريكي يمثل مجلس الأعمال من أجل التفاهم الدولي إلى مقر هيئة الاستثمار في عمان اليوم الثلاثاء.

وأكد شحادة، خلال اللقاء، أن الأردن ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كشريك تجاري أساسي.

كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكيةSAFE PORT لإنشاء مطار ومركز لوجستي بمنطقة المفرق التنموية، وأن إنشاء المطار والمركز اللوجستي في المنطقة سيعمل على دفع عجلة التنمية في الأردن، كما سيكون حلقة وصل بين دول الإقليم نظراً لموقعه الاستراتيجي على مفترق طرق دولية.

وأشاد الأعضاء الممثلون لمجلس الأعمال من أجل التفاهم الدوليBCIU أثناء اللقاء بالبيئة المستقرة والآمنة للمملكة، كما أثنوا على الكوادر البشرية المؤهلة الأردنية ودورها في التنمية، مؤكدين انهم ملتزمون على تسويق البيئة الاستثمارية للأردن لكافة الأعضاء لديهم وللشركات الأمريكية الأخرى، كما انهم سيقومون بتقديم أفضل الممارسات الناجحة للأردن من خلال برامج التعليم والتكنولوجيا الحديثة.

يذكر أن مجلس الأعمال من أجل التفاهم الدولي (BCIU) هو منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تضم 200 شركة من الشركات الأميركية الكبرى، وتعمل على توسيع التجارة الدولية وتقديم خدمات أساسية لتمكين الشركات من متابعة فرص النمو العالمية، إضافة إلى إشراك الشركات متعددة الجنسيات في تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين، وتقوم بذلك من خلال مساعدة الشركات على الانخراط دوليا وتيسير العلاقات المفيدة المتبادلة بين رجال الأعمال والقادة الحكوميين في جميع أنحاء العالم.