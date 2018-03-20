6 محطات في زيارة محمد بن سلمان إلى أمريكا

أوردت صحيفة "سبق" السعودية 6 محطات في زيارة ابن سلمان إلى أمريكا:
1- واشنطن العاصمة
بدأت جولة ولي العهد السعودي بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية وصفقات السلاح التي ستحصل عليه السعودية من أمريكا.
#محمد_بن_سلمان_يلتقي_ترامب | الرئيس دونالد ترمب يستقبل #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان pic.twitter.com/nlGMG2l0tJ— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 20, 2018
2- نيويورك
من المتوقع أن يجري محمد بن سلمان لقاء مع مسؤولين في بورصة نيويورك، بحسب الصحيفة.
#عاجل | #ولي_العهد: نعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين #محمد_بن_سلمان_يلتقي_ترامب pic.twitter.com/5kxhj6pIzw— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) March 20, 2018
3- بوسطن
من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي جامعتي هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال زيارته إلى بوسطن، التي يلتقي خلالها المديرين التنفيذيين لشركة "جنرال إلكتريك"، وشركة "رثيون" المتخصصة في الصناعات الدفاعية.
4 — سياتل
قالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي سيزور مدينة سياتل في ولاية واشنطن للاجتماع مع مسؤولين في شركة "بيونغ" العملاقة.
5- هيوستن
تعد مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية عاصمة النفط في أمريكا، ومن المتوقع أن تشملها الزيارة، حيث يوجد بها إحدى مقرات شركة النفط السعودية "أرامكو".
6 — وادي السيليكون
سيزور محمد بن سلمان عدد من الشركات العملاقة في وادي السيليكون، وفي لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.
محمد بن سلمان في أمريكا.. 7 محطات على أجندة الزيارة بدايتها عند "ترامب" Via @sabqorg#ولي_العهد_في_أمريكا#CrownprinceinUSA https://t.co/fCXQoiIFvc— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) March 19, 2018
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