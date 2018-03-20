6 محطات في زيارة محمد بن سلمان إلى أمريكا

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، ومن المقرر أن تستمر عدة أيام.

أوردت صحيفة "سبق" السعودية 6 محطات في زيارة ابن سلمان إلى أمريكا:

1- واشنطن العاصمة

بدأت جولة ولي العهد السعودي بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية وصفقات السلاح التي ستحصل عليه السعودية من أمريكا.

2- نيويورك

من المتوقع أن يجري محمد بن سلمان لقاء مع مسؤولين في بورصة نيويورك، بحسب الصحيفة.

3- بوسطن

من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي جامعتي هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال زيارته إلى بوسطن، التي يلتقي خلالها المديرين التنفيذيين لشركة "جنرال إلكتريك"، وشركة "رثيون" المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

4 — سياتل

قالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي سيزور مدينة سياتل في ولاية واشنطن للاجتماع مع مسؤولين في شركة "بيونغ" العملاقة.

5- هيوستن

تعد مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية عاصمة النفط في أمريكا، ومن المتوقع أن تشملها الزيارة، حيث يوجد بها إحدى مقرات شركة النفط السعودية "أرامكو".

6 — وادي السيليكون

سيزور محمد بن سلمان عدد من الشركات العملاقة في وادي السيليكون، وفي لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.