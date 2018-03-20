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21:06 20 مارس/ آذار 2018
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    الزوار في متحف القاهرة المصري

    وزير الآثار المصري يستقبل مدير عام المجلس الدولي للمتاحف

    © Sputnik. Kseniya Nikolskaya
    العالم العربي
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    استقبل وزير الآثار المصري خالد العناني مدير عام المجلس الدولي للمتاحف "أيكوم" بيتر كلير، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية.

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    وبحث العناني مع بيتر كلير، سبل دعم التعاون المشترك بين وزارة الآثار والمجلس الدولي للمتاحف، بحضور خالد عزب، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، وعبد الرازق النجار، الأمين العام للجنة الوطنية للمجلس.

    ذكر بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخه منه، إن العناني أكد علي أهمية دور"أيكوم" في مجال تطوير وتنمية العمل المتحفي، في محافظات مصر، ومنها متحف "كهف روميل" في مطروح، ومتحف "تل بسطه" في محافظة الشرقية، ومتحف "المسلة المفتوح" في المطرية.

    من جانبه أعرب بيتر كلير عن تقديره لما تقوم به وزارة الآثار خاصة في مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يعد مشروعا ضخما.

    وشارك مدير عام المجلس الدولي للمتاحف في جولة داخل مختلف أقسام المتحف القومي للحضارة معربا عن انبهاره بما تحويه من مقتنيات أثرية خاصة قطع الحلي والأزياء، التي تعكس طبيعة حياة المرأة المصرية.

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    المتحف المصري, اخبار الآثار, أخبار مصر, وزارة الآثار المصرية, خالد العناني, مصر
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