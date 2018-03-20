وزير الآثار المصري يستقبل مدير عام المجلس الدولي للمتاحف

استقبل وزير الآثار المصري خالد العناني مدير عام المجلس الدولي للمتاحف "أيكوم" بيتر كلير، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة الدولية.

© Photo/ Press Service of the Ministry of Antiquities of Egypt "الأمير الصارخ" في المتحف المصري هذا الأسبوع

وبحث العناني مع بيتر كلير، سبل دعم التعاون المشترك بين وزارة الآثار والمجلس الدولي للمتاحف، بحضور خالد عزب، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، وعبد الرازق النجار، الأمين العام للجنة الوطنية للمجلس.

ذكر بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخه منه، إن العناني أكد علي أهمية دور"أيكوم" في مجال تطوير وتنمية العمل المتحفي، في محافظات مصر، ومنها متحف "كهف روميل" في مطروح، ومتحف "تل بسطه" في محافظة الشرقية، ومتحف "المسلة المفتوح" في المطرية.

من جانبه أعرب بيتر كلير عن تقديره لما تقوم به وزارة الآثار خاصة في مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يعد مشروعا ضخما.

وشارك مدير عام المجلس الدولي للمتاحف في جولة داخل مختلف أقسام المتحف القومي للحضارة معربا عن انبهاره بما تحويه من مقتنيات أثرية خاصة قطع الحلي والأزياء، التي تعكس طبيعة حياة المرأة المصرية.