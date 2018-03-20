وزير الآثار المصري يستقبل مدير عام المجلس الدولي للمتاحف

ذكر بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخه منه، إن العناني أكد علي أهمية دور"أيكوم" في مجال تطوير وتنمية العمل المتحفي، في محافظات مصر، ومنها متحف "كهف روميل" في مطروح، ومتحف "تل بسطه" في محافظة الشرقية، ومتحف "المسلة المفتوح" في المطرية.
من جانبه أعرب بيتر كلير عن تقديره لما تقوم به وزارة الآثار خاصة في مشروع المتحف المصري الكبير، الذي يعد مشروعا ضخما.
وشارك مدير عام المجلس الدولي للمتاحف في جولة داخل مختلف أقسام المتحف القومي للحضارة معربا عن انبهاره بما تحويه من مقتنيات أثرية خاصة قطع الحلي والأزياء، التي تعكس طبيعة حياة المرأة المصرية.
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