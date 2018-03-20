خاطفون يقتلون مهندسا تونسيا جنوب غربي الكاميرون

ذكرت الحكومة الكاميرونية أن خاطفين قتلوا مهندسا تونسيا يتحدث الإنجليزية جنوب غربي البلاد وأنه تمت استعادة جثته في عملية إنقاذ أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة عيسى تشيروما باكاري في بيان إن العملية تمكنت أيضا من إنقاذ مهندس تونسي آخر واثنين من الفنيين الكاميرونيين كانوا قد خطفوا الأسبوع الماضي بينما كانوا يعملون لصالح شركة سوروبات التونسية لإنشاء الطرق. بحسب ما نقلته وكالة "لرويترز".

© AP Photo/ الكاميرون تعتدي على سيادة نيجيريا

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن "مجموعة مسلحة جنوب غربي الكاميرون، يوم الخميس الماضي، اختطفت تونسيين يعملان في أحد مشاريع مد الطرقات تنفذه شركة أشغال تونسية".

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن خطف التونسيين لكن هناك مخاوف في تونس من أن تكون جماعات متشددة وراء الواقعة.

وقالت وزارة الخارجية إنها تجري اتصالات مع السلطات الكاميرونية لإطلاق سراحهما.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" شمال شرقي نيجيريا. وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد. وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات إرهابية موقعة العديد من الضحايا.