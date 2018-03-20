مخاوف من إعطاء أمريكا "الضوء الأخضر" لتركيا بالدخول إلى شمالي العراق

أعربت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مخاوف حقيقية من إعطاء أمريكا "الضوء الأخضر" لتركيا بالدخول إلى شمالي العراق لمحاربة عناصر "حزب العمال الكردستاني".

بغداد — سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة، النائب حاكم الزاملي، ردا على تصريحات تركية بشن هجمات عسكرية على الحدود مع العراق لملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني" بالاتفاق مع الحكومة العراقية، قال في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، البرلمان العراقي لا علم له بأي اتفاق بين بغداد وأنقرة لشن عمليات عسكرية تركية على الحدود مع العراق لطرد عناصر "حزب العمال الكردستاني", وإذا كانت الحكومة العراقية جادة في إبعاد عناصر حزب العمال من شمال البلاد، فالعراق لديه القدرة على فعل ذلك دون الحاجة للجانب التركي".

© AP Photo/ Emrah Gurel حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل 18 جنديا تركيا بمواجهات قرب الحدود العراقية

وأضاف الزاملي "نحن في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لدينا اجتماع مع الحكومة العراقية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنطلب منها توضيح الحقائق حول التصريحات التركية بوجود اتفاق بين بغداد وأنقرة لشن هجمات عسكرية تركية على الحدود مع العراق"، وأكد "هناك مخطط وعمل منظم يجري في المنطقة لإرباك الأوضاع، وهناك مخاوف من تطبيق ذات السيناريو في قضاء سنجار ومناطق أخرى في شمالي العراق".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح أمس الإثنين، خلال كلمة له في مؤتمر للسلك القضائي، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار شمالي العراق، من أجل تطهيرها من عناصر "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا), فيما أكد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز اليوم، في تصريح له، أن بلاده بدأت بشن حملات عسكرية على حدودها مع العراق "لتطهير الحدود من الجيوب الإرهابية" بالتعاون مع الحكومة العراقية.