وصول جثامين 35 قتيلا إلى مستشفى دمشق نتيجة قذيفة المسلحين على جرمانا

أعلن مدير مستشفى "دمشق" هيثم الحسيني استقبال جثامين 35 قتيلا، إثر سقوط قذيفة على سوق شعبي في حي كشكول بمنطقة جرمانا شرقي العاصمة دمشق.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin سقوط قذائف وإطلاق نار على مواقع الجيش السوري في الغوطة الشرقية

القاهرة — سبوتنيك . نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير المستشفى هيثم الحسيني إن "جثامين 35 شهيدا، ارتقوا نتيجة الاعتداء الإرهابي بقذيفة صاروخية على سوق شعبي في حي كشكول بجرمانا، وصلت إلى المستشفى".

وكان مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أفاد لـ"سانا" في وقت سابق باستشهاد 29 وإصابة 23 مدنيا نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون على سوق شعبي في حي كشكول في أطراف مدينة جرمانا

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون متحصنون في ما تبقى من مناطق في الغوطة الشرقية سقطت قرب صالة الجلاء الرياضية في منطقة المزة ما تسبب بإصابة امرأة و5 أطفال بجروح ووقوع أضرار مادية بعدد من السيارات المركونة في المكان.

ولفت المصدر إلى إصابة 11 مدنيا بجروح نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي العمارة وحدوث أضرار مادية في المكان.

وقتلت أمس أم وابنتها وأصيب 3 مدنيون بجروح كما وقعت أضرار مادية في كنيسة مار يوسف وعدد من المنازل السكنية نتيجة اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على أحياء سكنية في دمشق.