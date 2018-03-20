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23:09 20 مارس/ آذار 2018
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    البرلمان العراقي

    اللجنة المالية البرلمانية تكشف حجم الأموال المرسلة من بغداد إلى قوات البشمركة

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    العالم العربي
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    كشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن التحالف الكردستاني، أحمد حمه، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، 20 مارس/ آذار، عن حجم الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية لدفع رواتب قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان.

    وأكد حمه لوكالتنا، أن الحكومة الاتحادية العراقية، أرسلت مبلغ قدره 317 مليار دينار عراقي، إلى إقليم كردستان، لصرفها على رواتب موظفي كل الوزارات، ومنها قوات البشمركة.

    دبابات الجيش التركي
    © AFP 2018/ Bulent Kilic
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    وأوضح حمه، أن من ضمن المبلغ، 35 مليار دينار، خصصت لقوات البشمركة، منوها بقوله "إن الاتفاق مع المركز، كان يقضي على صرف رواتب وزارتي الصحة والتربية فقط، لكنه تغير بين ليلة وضحاها، وأرسلت بغداد الأموال كاملة لكل الوزارات".

    ويرجح مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن التحالف الكردستاني عن كتلة الجماعة الإسلامية، في ختام حديثه، إلى وجود اتفاق سياسي أو ما أسماه "طبخة"، نتج عنه صرف الحكومة الاتحادية رواتب جميع موظفي الإقليم في كل الوزارات وليس الصحة والتربية فقط.

    وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية، يوم أمس الاثنين 19 مارس/ آذار أن "وزارة المالية الاتحادية ستدفع رواتب جميع موظفي إقليم كردستان ومن ضمنهم قوات البشمركة، مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها".

    وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان، خالص قادر، ذكر في تصريح لمراسلتنا، في 2 مارس الجاري، أن اللجان الموفدة من الحكومة الاتحادية إلى الإقليم قطعت شوطا كبيرا في حسم أبرز المشاكل العالقة بين الطرفين.

    وأوضح قادر أن اللجان المختصة من الحكومة الاتحادية، التي تعمل على تدقيق رواتب موظفي إقليم كردستان، أنجزت حتى الآن نسبة أكثر من 96% من التعليمات الموكلة إليها.

    وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان، خالص قادر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، في الخامس فبراير/ شباط الماضي،  أن حجم أموال رواتب موظفي وزارة الصحة في إقليم كردستان، لشهر يناير/كانون الثاني، نحو 50 مليار دينار عراقي، لأن عدد ملاكات الموظفين الكلي يبلغ 52 ألف موظف.

    وبينت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، بعد وصول الرواتب من المركز، في بيان لها، أطلعت عليه مراسلتنا، إن "الحكومة العراقية أرسلت 317 مليار دينار الى إقليم كردستان، وهذه الاموال هي لكل الوزارات ومنها وزارة البيشمركة والقوات الامنية، وليست فقط لوزارة التربية والصحة".

    واضافت الوزارة، ان حكومة إقليم كردستان بحاجة الى 900 مليار دينار، لتوزيع رواتب جميع الوزارات من دون نظام ادخار رواتب الموظفين.

    وأفادت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، بأنه سيتم توزيع رواتب موظفي كل من وزارة الصحة والبلديات والسياحة والداخلية والشهداء وذوي الشهداء والمؤنفلين، والسجناء السياسيين، والمالية والجنسية يومي الإثنين والثلاثاء خلال هذا الأسبوع، وبعد أعياد نوروز سيتم توزيع رواتب موظفي باقي الوزارات.

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    الكلمات الدلالية:
    بغداد, البرلمان العراقي, قوات البيشمركة, العراق
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