المغرب يرفع تمثيله في قمة رواندا لمحاصرة البوليساريو

رفع المغرب من مستوى تمثيله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول منطقة التبادل الحر في أفريقيا، من وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء، بعد أن طار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى العاصمة الرواندية كيغالي بشكل مفاجئ ليترأس وفد المغرب.

© AFP 2018/ FAROUK BATICHE تفاصيل مباحثات المغرب مع مبعوث "ملف الصحراء"...وتعليق البوليساريو

نواكشوط — سبوتنيك . وخلافا لما سبق وأعلنته وزارة الخارجية بأن الوزير ناصر بوريطة، سيترأس الوفد المغربي، المشارك في القمة الأفريقية، تم رفع تمثيل المغرب في القمة وانتقل سعد الدين العثماني، على وجه السرعة من البرازيل، حيث كان يشارك في أشغال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء، إلى رواندا.

وسيتلو العثماني الخطاب الذي سيوجهه الملك محمد السادس إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، حول منطقة التبادل الحر في أفريقيا، ويأمل المغرب أن ينجح في إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بعدم استبعاد المنتوجات القادمة من الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو، من التداول في فضاء منطقة التجارة الحرة القارية، فيما تحاول البوليساريو الضغط لمنع تداول منتوجات الصحراء في هذه المنطقة.