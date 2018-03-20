الدفاع الروسية: مقتل 37 إثر قصف المسلحين سوق في دمشق

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشنكو، اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار، أن مسلحين سوريين من قرية عين ترما قاموا بقصف صاروخي على سوق كشكول في محافظة دمشق، ما أسفر عن مقتل 37 شخصًا وإصابة 35 آخرين .

© Sputnik. Ali Hassan وصول جثامين 35 قتيلا إلى مستشفى دمشق نتيجة قذيفة المسلحين على جرمانا

حميميم — سبوتنيك . وقال يفتوشنكو:

في الساعة 18.15، شن متشددون من قرية عين ترما هجوما صاروخيا على سوق كشكول في منطقة جارامانا في محافظة دمشق، مما أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة 35 آخرين بدرجات متفاوتة.

وأضاف يفتوشينكو، كذلك أطلق المسلحون قذيفتي هاون على منطقة المزة بمحافظة دمشق، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة اثنان آخرين بجروح.

في سياق متصل، استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية مساء اليوم بقذائف صاروخية أحياء سكنية في مدينة دمشق ومحيطها، مما أدى لمقتل 29 شخصا وإصابة 23 آخرين.

أفادت وكالة " سانا" السورية نقلا عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق تأكيده "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 29 وإصابة 23 مدنيا نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون على سوق شعبي في حي كشكول في أطراف مدينة جرمانا".