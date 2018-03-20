العراق يرد على الإمارات بشأن تلقي الحشد الشعبي المال من قطر

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية، في تصريح حصري لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار، رد الوزارة على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتهم مؤسسة الحشد الشعبي بتلقي أموال دعم من قبل قطر.

© Sputnik. MORAD SAEED الحشد الشعبي يقتل مجموعة من عناصر "داعش" شمالي بغداد

وخص المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، " سبوتنيك " ببيان الرد، قائلا:

إن تصريحات السيد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، والتي تتعرض بالاتهام لمؤسسة الحشد الشعبي بتلقي أموال دعم من قبل دولة قطر الشقيقة ووصفها بالإرهابية تثير لدينا الكثير من الاستغراب.

وأضاف محجوب، في الوقت الذي يسعى فيه العراق لتعزيز علاقته بأشقائه في دولة الامارات العربية المتحدة، تأتي مثل هذه التصريحات عائقاً لمسار هذه المساعي وتبعث على القلق من عرقلة تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها لما فيه صالح البلدين والشعبيين الشقيقين.

وأكمل، إذ أكدت ‏وزارة الخارجية العراقية في أكثر من مناسبة أن مؤسسة الحشد جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني ومؤسساته الرسمية كونها مصوت عليها في البرلمان العراقي وتتبع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وقد أسهمت في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يهدد العراق والمنطقة ولَم تكن الشقيقة الإمارات بعيدة عن هذا الخطر قبل ان يقدم الحشد والقوات الأمنية العراقية آلاف الشهداء لحماية المنطقة ويخلص العالم من شرور هذه الجماعة الإرهابية الضالة.