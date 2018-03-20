"الشيوخ الأمريكي" يرفض مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في التحالف العربي باليمن

صوت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار، ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع الذي تقوده السعودية في اليمن.

© AP Photo/ Hani Mohammed لأول مرة... هادي يلتقي المبعوث الأممي الجديد في اليمن

ورفض مجلس الشيوخ القرار الداعي لوقف التعاون الامريكي مع السعودية في حرب اليمن بعد تصويت 55 عضوا بالرفض مقابل 44 عضوا، بحسب رويترز.

واستهدف التصويت وقف التدخل الأمريكي في اليمن، وجاء بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن لقاءه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ولقاءه مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل ورئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان.

يذكر أن بن سلمان، كان قد كشف خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدشين خطة استثمارات بين المملكة والولايات المتحدة بإجمالي 200 مليار دولار.

وأوضح محمد بن سلمان خلال اجتماعه بترامب، تنفيذ 50 بالمئة من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين المملكة والولايات المتحدة، وقال ولي العهد إن أساس العلاقة بين السعودية وأمريكا قوي وعميق، كاشفا عن خطة استثمارات جديدة بين البلدين تبلغ 200 مليار دولار.