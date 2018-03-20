وزير الدولة في الحكومة اليمنية يستقيل من منصبه

أعلن وزير الدولة في الحكومة اليمنية صلاح مصلح الصيادي، اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار، عن استقالته من منصبه بصورة نهائية.

© AP Photo/ Hani Mohammed لأول مرة... هادي يلتقي المبعوث الأممي الجديد في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وكتب الوزير الصيادي على صفحته في فيسبوك:

رسميا، أعلن استقالتي من الحكومة بصورة نهائية.

وقال إنه سيذكر أسباب الاستقالة في بيان سيصدره في وقت لاحق، وكان الوزير الصيادي، قد غادر العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في 13 آذار/ مارس الجاري، بطلب من التحالف، حسب مصدر في الحزام الأمني، عقب دعوته الشعب اليمني إلى التظاهر للمطالبة بعودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ويعد الصيادي ثاني وزير في الحكومة اليمنية يقدم استقالته، حيث استقال، يوم الاثنين المنصرم، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية من منصبه خلال اجتماع مع الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صوتوا، اليوم الثلاثاء، ضد مشروع قانون لإنهاء المشاركة الأمريكية في الصراع الذي تقوده السعودية في اليمن.