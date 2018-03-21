ترامب: السعودية ستعطينا جزءا من ثروتها (فيديو)

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباحثات في البيت الأبيض، في أول زيارة للأمير السعودي إلى الولايات المتحدة منذ أن أصبح وليا للعهد.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ما الذي أضحك محمد بن سلمان من كلام ترامب (فيديو)

وقال ترامب ، خلال مأدبة غداء، بالبيت الأبيض، مع وفد سعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان: "شرف لنا أن نستضيف ولي العهد السعودي والوفد المرافق له، الذي أعرف الكثير منهم"، مضيفا "العلاقة بين البلدين في أقوى درجاتها على الإطلاق ونفهم بعضنا بعضا"، وذلك وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتابع: "المملكة العربية السعودية دولة ثرية جدًا وسوف تعطينا "كما نأمل" جزءا من هذه الثروة في شكل وظائف وشراء معدات عسكرية". وأضاف: "شرف لنا أن نلتقي بالوفد السعودي الذي التقيت أغلب أفراده في مايو/آيار الماضي، حينما وعدتنا السعودية بـ400 مليار دولار لشراء معداتنا العسكرية وأشياء أخرى"، قائلا: "لا يوجد أي دولة في العالم قريبة من قوة صواريخنا وطائراتنا وكل معداتنا العسكرية".