مجلة فرنسية: محمد بن سلمان يزور باريس الشهر المقبل

قالت مجلة "تشالينجس" الفرنسية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة باريس في الفترة من 8 إلى 10 أبريل/ نيسان المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء 21 مارس/ آذار، القول إن "ولي العهد السعودي سيصل باريس في الثامن من الشهر المقبل، وسوف يكون في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane en France les 9 et 10 avril https://t.co/rasahRge0U — Jean Loque (@jeanloque) March 21, 2018

​وأضافت الصحيفة: "يعتزم ابن سلمان حضور قمة اقتصادية في باريس ينظمها الخبير العالمي ريتشارد آتياس، وبحضور عدد من رؤساء الشركات بين البلدين".

وأوضحت المجلة أن "هذه الزيارة كانت منتظرة منذ أشهر، وجرى التجهيز لها خلال زيارة مستشار ماكرون الدبلوماسي إلى الرياض الأسبوع الماضي".