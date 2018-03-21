تسجيل
14:21 21 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مكان سقوط قذاوف هاون في دمشق

    (بالفيديو)... رئيس الحكومة السورية يزور جرحى الاعتداء بقذيفة صاروخية على ريف دمشق أمس

    © AFP 2018/ Louai Beshara
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    زار رئيس الحكومة السورية عماد خميس، مساء أمس، الجرحى الذين أسعفوا إلى مشفى دمشق بعد إصابتهم نتيجة الاعتداء الإرهابي بقذيفة صاروخية على سوق شعبي في حي كشكول بمدينة جرمانا في ريف دمشق.

    الجيش السوري شرق دمشق
    © Sputnik. Ali Hassan
    وصول جثامين 35 قتيلا إلى مستشفى دمشق نتيجة قذيفة المسلحين على جرمانا
    وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، جال رئيس الحكومة على الغرف التي نقل إليها الجرحى واطمأن على أوضاعهم واستمع من مدير المشفى والكادر الطبي إلى شرح عن الإصابات والحالات التي تعرض لها هؤلاء المدنيون جراء الاعتداء الإرهابي موجها بتقديم العناية اللازمة للمصابين.

    وفي تصريح للصحفيين خلال الجولة، أكد خميس أن "هذه المجزرة تضاف إلى مئات المجازر التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة وهي توأم حقيقي لما يرتكبه "النظام التركي" في شمال سوريا والتحالف الدولي في شرق سوريا، بحسب تعبير رئيس الحكومة السورية.

    مبينا أن "الهدف الأساسي لهذه المجازر هو النيل من المدنيين وإرادتهم والنيل من استقرار سوريا لكن رسالتنا ستبقى واضحة وسنستمر بالدفاع عن بلدنا مهما كانت التحديات".

    من جانبه أشار مدير مشفى دمشق الدكتور هيثم الحسيني إلى أنه "وصل إلى المشفى جثامين 35 شهيدا ارتقوا مباشرة نتيجة الاعتداء الإرهابي على سوق شعبي كما راجعنا 35 مصابا تلقوا العناية الإسعافية والضماد الضروري وتخرجوا بعدها".

    وكان حي كشكول بمدينة جرمانا تعرض، مساء أمس، لاعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية سقطت ضمن سوق شعبي مكتظ، ما تسبب بارتقاء 35 قتيلا من المدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات حالات بعضهم حرجة.

     

    انظر أيضا:

    مقتل طفلة وإصابة 4 في سقوط قذيفة صاروخية على جرمانا بريف دمشق
    مقتل طفل وامرأة وإصابة امراتين وطفل بسقوط قذيفة هاون على جرمانا بريف دمشق
    الدفاع الروسية: خلال 24 ساعة أطلق من الغوطة على دمشق 272 قذيفة قتلت 13 وجرحت 135
    3 قتلى و8 جرحى في سقوط قذيفة هاون على مدينة جرمانا بريف دمشق
    بالفيديو... الجيش السوري يفاجئ مسلحا أطلق قذيفة من الغوطة ويقصفه بنفس اللحظة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, قتلى وجرحى مدنيين, زيارة, المجموعات الإرهابية, الحكومة السورية, رئيس الحكومة السورية عماد خميس, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    غابة أوتزاريتا، في إقليم الباسك، إسبانيا. وهي غابة ضبابية تحتوي على فروع أشجار منمقة.
    أغرب الغابات الساحرة في العالم
    الجيش الأمريكي سيتجنب مواجهة القوات التركية
    الجيش الأمريكي يتجنب مواجهة القوات التركية في سوريا
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك