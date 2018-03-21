(بالفيديو)... رئيس الحكومة السورية يزور جرحى الاعتداء بقذيفة صاروخية على ريف دمشق أمس

زار رئيس الحكومة السورية عماد خميس، مساء أمس، الجرحى الذين أسعفوا إلى مشفى دمشق بعد إصابتهم نتيجة الاعتداء الإرهابي بقذيفة صاروخية على سوق شعبي في حي كشكول بمدينة جرمانا في ريف دمشق.

© Sputnik. Ali Hassan وصول جثامين 35 قتيلا إلى مستشفى دمشق نتيجة قذيفة المسلحين على جرمانا

وبحسب وكالة الأنباء السورية " سانا "، جال رئيس الحكومة على الغرف التي نقل إليها الجرحى واطمأن على أوضاعهم واستمع من مدير المشفى والكادر الطبي إلى شرح عن الإصابات والحالات التي تعرض لها هؤلاء المدنيون جراء الاعتداء الإرهابي موجها بتقديم العناية اللازمة للمصابين.

وفي تصريح للصحفيين خلال الجولة، أكد خميس أن "هذه المجزرة تضاف إلى مئات المجازر التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة وهي توأم حقيقي لما يرتكبه "النظام التركي" في شمال سوريا والتحالف الدولي في شرق سوريا، بحسب تعبير رئيس الحكومة السورية.

مبينا أن "الهدف الأساسي لهذه المجازر هو النيل من المدنيين وإرادتهم والنيل من استقرار سوريا لكن رسالتنا ستبقى واضحة وسنستمر بالدفاع عن بلدنا مهما كانت التحديات".

من جانبه أشار مدير مشفى دمشق الدكتور هيثم الحسيني إلى أنه "وصل إلى المشفى جثامين 35 شهيدا ارتقوا مباشرة نتيجة الاعتداء الإرهابي على سوق شعبي كما راجعنا 35 مصابا تلقوا العناية الإسعافية والضماد الضروري وتخرجوا بعدها".

وكان حي كشكول بمدينة جرمانا تعرض، مساء أمس، لاعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية سقطت ضمن سوق شعبي مكتظ، ما تسبب بارتقاء 35 قتيلا من المدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة العشرات حالات بعضهم حرجة.