صحيفة: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد لا يتم في موعده

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من المحتمل أن يتم تأجيل موعد نقل سفارة أمريكا إلى القدس المقرر لها، في مايو / أيار المقبل، لأسباب فنية.

© REUTERS/ NIR ELIAS نتنياهو: قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تاريخي

ولفتت الصحيفة ، في تقرير لها، مساء أمس الثلاثاء 20 مارس / آذار، إلى تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن يتم التغلب على الإجراءات الروتينية المتعلقة بأعمال التشييد قبل الموعد المقرر لنقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس في 14 مايو المقبل، الذي يوافق الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن هذا الموعد ربما يتم تأجيله لأسباب فنية، رغم تهدات نتنياهو بالتغلب على تلك الإجراءات.

واجتمع مسؤولون أمريكيون بنظرائهم الإسرائيليين خلال الأيام الماضية، للتأكد من استكمال الإنشاءات الخاصة بتأمين محيط مقرالسفارة في حي "أرنونا" بالقدس.

وأشارت تقرير تلفزيوني إسرائيلي إلى أن الأمريكيين يريدون إقامة جدار ارتفاعه 3 أمتار حول مقر السفارة الجديد، إضافة إلى رصف طريق خاص بها، وهو ما يحتاج إجراءات فنية خاصة حول مقر السفارة.