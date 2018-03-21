3 قذائف صاروخية على دمشق تتسبب في اندلاع حريق وأضرار مادية في المنازل

أفاد مصدر في قيادة شرطة مدينة دمشق أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت قبل قليل شارع فارس الخوري في منطقة العباسيين بدمشق، ما أدى لاندلاع حريق ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل.

© AFP 2018/ Louai Beshara (بالفيديو)... رئيس الحكومة السورية يزور جرحى الاعتداء بقذيفة صاروخية على ريف دمشق أمس

وأشار المصدر لوكالة الأنباء السورية " سانا " إلى أن 3 قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة سقطت على منازل سكنية آهلة بالسكان في شارع فارس الخوري في العباسيين.

وفي سياق القصف المتواصل من المجموعات الإرهابية، بالهاون والقذائف الصاروخية، على المناطق المدنية الآهلة بالسكان في دمشق وريفها، أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشنكو، أمس الثلاثاء، أن مسلحين سوريين من قرية عين ترما قاموا بقصف صاروخي على سوق كشكول في محافظة دمشق، ما أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة 35 آخرين.

في الساعة 18.15، شن متشددون من قرية عين ترما هجوما صاروخيا على سوق كشكول في منطقة جرمانا في محافظة دمشق، مما أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة 35 آخرين بدرجات متفاوتة.

وأضاف يفتوشينكو، كذلك أطلق المسلحون قذيفتي هاون على منطقة المزة بمحافظة دمشق، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.