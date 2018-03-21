ارتفاع عدد ضحايا اعتداء بقذيفة صاروخية على أطراف جرمانا بريف دمشق

وارتكبت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية، مساء أمس، مجزرة عبر استهدافها بقذيفة صاروخية حي كشكول بمدينة جرمانا ما أدى إلى مقتل وجرح 70 مدنيا على الأقل ووقوع دمار كبير في عدد من المنازل.
وزار رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، مساء اليوم، الذي وقع فيه الاعتداء الإرهابي، الجرحى في مشفى دمشق واطمأن على أوضاعهم واطلع على احتياجاتهم.
وقال رئيس الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء السورية إن "الهدف الأساسي لهذه المجازر هو النيل من المدنيين وإرادتهم والنيل من استقرار سوريا، لكن رسالتنا ستبقى واضحة وسنستمر بالدفاع عن بلدنا مهما كانت التحديات".
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