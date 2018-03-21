ارتفاع عدد ضحايا اعتداء بقذيفة صاروخية على أطراف جرمانا بريف دمشق

ارتفع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي بقذيفة صاروخية على حي كشكول بمدينة جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق الذي وقع أمس إلى 44 قتيلا، بحسب ما ذكره مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أن 9 مدنيين فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم الخطرة التي أصيبوا بها في الاعتداء الإرهابي، بينما لا يزال عدد من الجرحى في أقسام العناية المشددة في عدد من مشافي دمشق

وارتكبت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية، مساء أمس، مجزرة عبر استهدافها بقذيفة صاروخية حي كشكول بمدينة جرمانا ما أدى إلى مقتل وجرح 70 مدنيا على الأقل ووقوع دمار كبير في عدد من المنازل.

وزار رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، مساء اليوم، الذي وقع فيه الاعتداء الإرهابي، الجرحى في مشفى دمشق واطمأن على أوضاعهم واطلع على احتياجاتهم.

وقال رئيس الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء السورية إن "الهدف الأساسي لهذه المجازر هو النيل من المدنيين وإرادتهم والنيل من استقرار سوريا، لكن رسالتنا ستبقى واضحة وسنستمر بالدفاع عن بلدنا مهما كانت التحديات".