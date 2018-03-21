سوريا تناشد الأمم المتحدة لتعرية الأهداف الحقيقية للحرب التي تشن عليها

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت دمشق أمس، جرائم جاءت في إطار سلسلة من المجازر المتواصلة التي ترتكبها العصابات الإرهابية التي يحلو للبعض تسميتها "المجموعات المسلحة المعتدلة" منذ بداية الأزمة في سوريا التي افتعلتها الدول الاستعمارية منذ عام 2011.