هذا ما سيفعله الأمير محمد بن سلمان في وادي السيليكون

يزو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، شركتي "أبل" و"غوغل"، في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في 30 مارس/ آذار الجاري، ضمن جدول زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، والتي بدأها أمس الثلاثاء.

© AP Photo/ Evan Vucci 6 محطات في زيارة محمد بن سلمان إلى أمريكا

يهدف ولي العهد السعودي من زيارة الشركتين اللاتين تقعان ضمن نطاق شركات تقنية المعلومات في وادي السيليكون؛ إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وقطاع الاقتصاد الرقمي، وفتح المجال أمام الشركات العالمية لدخول السوق السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، بحسب صحيفة " عكاظ " السعودية.

وذكرت الصحيفة أن أحد بنود رؤية المملكة 2030 تحت مسمى "إطلاق قطاعاتنا الواعدة"، التي ترتكز على الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.

وأضافت أن الرؤية تنص "في قطاع تقنية المعلومات سنعزز من استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي لنتبوأ مكانة متقدمة في هذا القطاع، وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير".

محمد بن سلمان في أمريكا.. 7 محطات على أجندة الزيارة بدايتها عند "ترامب" Via @sabqorg#ولي_العهد_في_أمريكا#CrownprinceinUSA https://t.co/fCXQoiIFvc — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) March 19, 2018

​وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "غوغل"، رائدة في مجال المعلومات، وشركة "أبل" رائدة في تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الحاسوب وأحد أشهر صناع نجاحات وادي السيليكون، موضحة أن الزيارة هي "امتداد لسلسلة من الزيارات التي قادها عراب الرؤية محمد بن سلمان منذ زيارته الأولى لعاصمة التقنية العالمية في 2016".

وأوضحت "عكاظ" أن الاتفاقيات السابقة التي وقعت في وادي السيليكون، ركزت على توطين التقنية وفتح المجال أمام الشركات العالمية، "وهو ما يقود لتوفير المزيد من فرص العمل، وكان من ضمنها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت تهدف إلى التعاون لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو سيستمز، التي تعد إحدى أضخم شركات التقنية المعلوماتية في مجال تصنيع وبيع وتشغيل شبكات المعلوماتية ومعداتها".

​وأكدت الصحيفة أن الشراكات الفعالة مع وادي السيليكون الذي يوصف بأنه "عاصمة الكون الرقمية"، تؤكد دعم المملكة نمو المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

​ويعد "وادي السيليكون" الأول والأبرز في مجال التطوير والاختراعات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتطورة، ويساهم في ثلث العائدات الاستثمارية في مجال المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية والرائدة في هذا المجال.