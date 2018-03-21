1500 مسلح و6000 شخص من عوائلهم ينقلون من حرستا في الغوطة إلى إدلب غدا

من المقرر أن يتم صباح غد الخميس نقل نحو 1500 مسلح بالإضافة إلى 6000 شخص من أفراد عوائلهم من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية باتجاه محافظة ادلب في الشمال السوري.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة: بدء عمل ممر إنساني ثالث في الغوطة الشرقية

وذكرت قناة " المنار " اللبنانية على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يتم صباح الغد نقل نحو 1500 مسلح بالإضافة الى 6000 شخص من أفراد عوائلهم غير الراغبين بتسوية أوضاعهم من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق باتجاه محافظة ادلب عبر دفعتين برعاية من الهلال الأحمر السوري حسب الاتفاق الذي توصلت عليه الجهات المعنية مع المسلحين في المنطقة.

وذكر موقع "المنار" أن 30 مسلحا يسلمون أنفسهم للجيش السوري عبر ممر "الموارد المائية" في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية.

إلى ذلك، أعلن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، عن خروج 315 شخصا من الغوطة الشرقية عبر الممر الثالث بينهم 15 مقاتلا رغبوا بإلقاء السلاح.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي، اللواء، فلاديمير زولوتوخين: "لضمان الخروج الآمن للمدنيين من ضاحية حرستا، في الغوطة الشرقية، بدأ الممر الإنساني الثالث بالعمل، وخلال اليوم خرج 315 شخصا من خلال الممر الجديد، بما في ذلك 15 متشددا قرروا الاستلام".

وأضاف المتحدث "بالإضافة إلى ذلك، يقدم مركز المصالحة المساعدة للمدنيين العائدين من سقبا وكفر بطنا المحررتين في الغوطة الشرقية، وقد قام أخصائيو المركز بتسليم المساعدات الإنسانية وتنظيم الرعاية الطبية لهم".

إلى ذلك أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، أنه منذ بداية الهدنة في الغوطة الشرقية خرج 414 80 شخصاً.