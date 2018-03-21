تسجيل
18:17 21 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    محمد بن سلمان مع دونالد ترامب وجاريد كوشنر في البيت الأبيض

    خبير إيراني: السعودية تشتري "أمنها" مقابل رشى تقدمها لأمريكا

    © AP Photo/ Evan Vucci
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن (17)
    0 0 0

    قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، حميد غل شريفي، إن الصفقة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لشراء أسلحة حديثة، تأتي في إطار المساعي السعودية للتسلح في مواجهة إيران.

    لقاء ترامب ومحمد بن سلمان في البيت الأبيض
    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    ما الذي أضحك محمد بن سلمان من كلام ترامب (فيديو)
    وأضاف غل شريفي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الجميع يعرف أن السعودية تعمل على شراء الأسلحة من دول مختلفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والجميع يعلم أيضا أن ما تنفقه إيران على شراء الأسلحة يعد "زهيدا" قياسا بما تنفقه السعودية في هذا المجال.

    وتابع "إيران تقر بأن لديها كفاءات داخلها، ولا تريد أن تعول على الأسلحة النوعية الخارجية كما تفعل السعودية، ولكنني أعتقد أن الصفقة تأتي في إطار شراء (الأمن) للمملكة العربية، فالسعودية لا تستطيع أن تؤمن نفسها بنفسها، لذلك تحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا في رأيي استمرار للرشى التي تدفعها السعودية لأمريكا، لتغض النظر عما تفعله في المنطقة، وبالأخص في اليمن".

    وأوضح الكاتب الإيراني، أن هذه الصفقة التسليحية الكبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وضعت خطوطها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ نحو 5 أو 6 أشهر، وما يجري في الوقت الحالي هو استكمال لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة.

    وعن تهديد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأن تمتلك السعودية السلاح النووي إذا لم تتوقف إيران عن تطوير قدراتها النووية، قال إن "إيران لا تريد أن تطور استخداماتها للطاقة النووية في مجال التسليح، ولكن كلنا نعلم أن السعودية تريد أن تمتلك السلاح النووي، وهو أمر يخص المملكة وحدها، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب الدول لتعرف ما إذا كان هناك استغلال سلمي أم حربي للطاقة النووية".

    ترامب مع ابن سلمان
    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    البيت الأبيض: ترامب وابن سلمان ناقشا قضية اليمن و"التهديد الإيراني والحوثي"
    وقارن المحلل السياسي الإيراني، لـ"سبوتنيك"، بين الموقف الإيراني والموقف السعودي فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، قائلا إن "وجود إيران في اليمن هو بالرأي، فكثيرا ما يتم طلب استشارات من الجانب الإيراني فيلبيها، ولكن بالنسبة للوجود السعودي فكلنا نعرف من الذي يقود الحرب هناك ويقصف الأرض والشعب، بأسلحة أمريكية وإنجليزية وفرنسية".

    وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد التقى في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء أمس الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث استعرض ترامب قيمة الصفقات العسكرية بين البلدين، وأنواع الأسلحة التي يتوقع أن تزود بها إدارته الرياض.

    وأوضح الرئيس الأمريكي أن الأسلحة ستسلم للسعودية قريبا، لافتا إلى أن إجمالي المبلغ في اللوحة الأولى يصل إلى مليار و525 مليون دولار.

    ووجه ترامب خطابه لولي العهد السعودي "هذا المبلغ فتات بالنسبة لكم"، وهو ما أضحك محمد بن سلمان كثيرا، قبل أن يواصل الاستماع إلى شروح ترامب عن قيمة الصفقات التي قال إنه عاد بها من قمة الرياض.

    وفي اللوحة الثانية، قال إنها تتضمن تزويد السعودية بنظام "ثاد" مقابل 13 مليار دولار، إضافة إلى 130 طائرة هيركليز بـ 3.8 مليار دولار، وطائرة "إبي 8 بوسيدون" مقابل 1.4 مليار دولار، وكذلك عربات برادلي والدبابات بقيمة 1.2 مليار دولار.

    وكشف الرئيس الأمريكي أن تسليم هذه الصفقات للسعودية، والتي هي تحت الطلب حاليا، سيوفر فرص عمل جديدة، يتوقع أن تصل إلى 40 ألف فرصة عمل.

    الموضوع:
    زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن (17)

    انظر أيضا:

    ظريف يهاجم محمد بن سلمان ويصفه بـ"عميل" ترامب
    مجلة فرنسية: محمد بن سلمان يزور باريس الشهر المقبل
    ما الذي أضحك محمد بن سلمان من كلام ترامب (فيديو)
    6 محطات في زيارة محمد بن سلمان إلى أمريكا
    محمد بن سلمان يصل واشنطن (صور وفيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, أخبار السعودية, زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة, البيت الأبيض, محمد بن سلمان, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, السعودية, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    غابة أوتزاريتا، في إقليم الباسك، إسبانيا. وهي غابة ضبابية تحتوي على فروع أشجار منمقة.
    أغرب الغابات الساحرة في العالم
    لكل عمل حساب... وللسيئ عقاب
    القذافي يعود لمعاقبة ساركوزي: لكل عمل حساب، وللسيء عقاب
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك