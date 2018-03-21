الحكم على الطفلة عهد التميمي بالسجن 8 أشهر

قالت صحيفة إسرائيلية، إن دفاع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، توصل إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة عوفر غرب رام الله، تقضي بموجبها التميمي ثمانية أشهر في السجن.

© REUTERS/ Ammar Awad القضاء الإسرائيلي يقرر تمديد اعتقال عهد التميمي

ذكرت " هآرتس " الإسرائيلية أن النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي تضمنت أربعة بنود بدلا من 12 بندا كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق.

وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية.

كما اتهمت التميمي بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمسة حوادث أخرى، غير الذي أشير إليه في بند خاص بلائحة الاتهام والمتعلق بصفع الجندي من لواء "جولاني" خلال تفريق مظاهرات في قرية النبي صالح برفقة ابنة عمها نور، تلك الحادثة التي صورتها والدتها ناريمان التميمي وبثت بشكل مباشر على "فيسبوك"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وجاء في لائحة الاتهام أن التميمي وابنة عمها وانضمت إليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد وصحن في وجوههم، بينما تركت الضربة التي وجهتها عهد للجندي علامة على وجهه.