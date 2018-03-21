بالفيديو... لحظة إسقاط القوة الصاروخية لطائرة التحالف في صعدة

أعلنت القوة الصاروخة في العاصمة اليمنية صنعاء، إصابة طائرة تتبع التحالف فوق مدينة صعدة.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله ، إن القوة الصاروخية تمكنت من إصابة طائرة للتحالف من طراز "إف 15".

وكانت الطائرة تقوم بالتحليق فوق مدينة صعدة، القريبة من الحدود السعودية.

وأكدت قوات الدفاع الجوي تنفيذ عملية رصد واستهداف الطائرة بأحدث التقنيات الدفاعية المطورة محليا بنجاح تام.

وقالت قوات الدفاع الجوي إن أعمال التصنيع والتطوير المحلي في مجال الدفاع الجوي تجري على قدم وساق لتكون اجواء اليمن محصنة ومحمية بفضل الله والجهود المؤمنة المخلصة لكوادر الجيش واللجان الشعبية.

شاهد لحظة اصابة طائرة F15 تابعة للعدوان الامريكي السعودي في سماء محافظة صعدة#إصابة_إف15_بصعدة pic.twitter.com/gRKoTGg7Ca — ابراهيم مطرز (@A_mtrz) March 21, 2018

​