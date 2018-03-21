صحيفة: عباس يتخذ قرارا نهائيا بشأن غزة ومصر تتدخل

قال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس اتخذ قرارا بشأن قطاع غزة، غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب منه التأني في تنفيذه.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن المسؤولين أن عباس يعد للانسحاب كليا من قطاع غزة وإلقاء أعباء الحكم على حركة "حماس"، في أعقاب معلومات وصلته عن مسؤولية الحركة، أو أحد أجنحتها، عن استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله الأسبوع الماضي، في وقت أكد قيادي بارز في "حماس" أن الحركة "ستنصب المشنقة" لمن ارتكب الجريمة أيا كان.

© AP Photo/ Majdi Mohammed دحلان يتحدث عن منفذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء (فيديو)

وكشف المسؤولون أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من عباس، في اتصال هاتفي، تأجيل تنفيذ قراراته تجاه غزة أسبوعا تُجري خلاله مصر اتصالات مع "حماس" لتدارك الموقف، موضحين أن عباس أبلغ السيسي بأنه لن يقبل من الحركة أقل من التنازل الكامل عن الحكم في غزة.

وقال عباس في كلمته أمام اجتماع القيادة: "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع (حماس)". وأضاف: "بصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني، قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة"، مشيرا إلى خطوات مقبلة ضد "حماس" على المستويات الحياتية والسياسية المختلفة. وتابع أن هذا الحادث "لن يمر، ولن نسمح له بأن يمر".