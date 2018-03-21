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    وكالة أمريكية: 19 ألف معتقل وإعدام ثلاثة آلاف منهم في العراق

    © flickr.com/ Patrick Feller
    العالم العربي
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    كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن عدد المعتقلين والمعدومين بتهم "الإرهاب" في العراق.

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    ونقلت الوكالة عن مصدر عراقي حكومي قوله إن "ما لا يقل عن 19 ألف شخص، حُكم على ثلاثة آلاف منهم بالإعدام، يقبعون خلف القضبان بتهمة الانتماء إلى "داعش"، محذرا "من قدرة هؤلاء بناء خلايا جديدة له داخل السجون".

    وبحسب الوكالة، فإن إجمالي النزلاء في السجون العراقية وصل حتى أواخر يناير/ كانون ثاني الماضي إلى 27 ألفا و849 شخصا، إلا أن آلاف الأشخاص الآخرين لم يتم إدراجهم بهذه الإحصائية، كونهم محتجزين لدى الشرطة الاتحادية، والمخابرات العسكرية، إضافة إلى المحتجزين لدى البيشمركة.

    وظهر جدول بيانات حللته "أسوشيتد برس"، أنه تم الحكم على 3130 سجينا بالإعدام لاتهامهم بالإرهاب منذ 2013، بمعدل أكثر من شخصين يوميا.

    ونفذت السلطات العراقية منذ 2014، أحكام الإعدام بحق 250 شخصا بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، أعدم 100 منهم العام الماضي، في إشارة إلى ارتفاع نسبة الإعدامات.

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    © flickr.com/ Isriya Paireepairit
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    وأشارت الوكالة إلى أن أكبر تجمع لهؤلاء الذين لديهم قناعات مرتبطة بالتطرف هو في سجن الناصرية المركزي، على بعد 200 ميل (320 كيلومترا) جنوب شرقي بغداد، وهو مجمع واسع النطاق للأمن يضم أكثر من 6000 شخص متهمين بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب.

    وكانت "هيومن رايتس ووتش"، حذرت قبل شهور، من أن "الاستخدام الواسع لقوانين مكافحة الإرهاب يعني أن الأشخاص الذين لهم صلات ضعيفة بتنظيم داعش سيتعرضون للملاحقة القضائية إلى جانب أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة".

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    الكلمات الدلالية:
    عقوبات الإعدام, تنظيم داعش الإرهابي, اعتقال, العراق
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