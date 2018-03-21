وكالة أمريكية: 19 ألف معتقل وإعدام ثلاثة آلاف منهم في العراق

وبحسب الوكالة، فإن إجمالي النزلاء في السجون العراقية وصل حتى أواخر يناير/ كانون ثاني الماضي إلى 27 ألفا و849 شخصا، إلا أن آلاف الأشخاص الآخرين لم يتم إدراجهم بهذه الإحصائية، كونهم محتجزين لدى الشرطة الاتحادية، والمخابرات العسكرية، إضافة إلى المحتجزين لدى البيشمركة.
وظهر جدول بيانات حللته "أسوشيتد برس"، أنه تم الحكم على 3130 سجينا بالإعدام لاتهامهم بالإرهاب منذ 2013، بمعدل أكثر من شخصين يوميا.
ونفذت السلطات العراقية منذ 2014، أحكام الإعدام بحق 250 شخصا بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، أعدم 100 منهم العام الماضي، في إشارة إلى ارتفاع نسبة الإعدامات.
وكانت "هيومن رايتس ووتش"، حذرت قبل شهور، من أن "الاستخدام الواسع لقوانين مكافحة الإرهاب يعني أن الأشخاص الذين لهم صلات ضعيفة بتنظيم داعش سيتعرضون للملاحقة القضائية إلى جانب أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة".
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