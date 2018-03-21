تعرف على أطباق مأدبة الغذاء التي أقامها ترامب لولي العهد السعودي

أهتمت وسائل الإعلام حول العالم بزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كونها أول زيارة رسمية للأمير الشاب إلى واشنطن بعد توليه منصب ولي العهد.

وظهر الاهتمام بكل شيء في الزيارة، حتى قائمة الطعام التي تكونت منها مأدبة الغذاء التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمير السعودي في البيت الأبيض.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE وزير التعليم السعودي مؤيدا ولي العهد: فكر الإخوان غزا نظامنا التعليمي

ووفقا للنسخة الإنجليزية من موقع " البوابة " الأردني، تضمنت قائمة الطعام حساء الجزر ببرعم البرتقال، وشطيرة جبنة الفيتا بالكرات كمقبلات.

وكان الطبق الرئيس مكون من سمك الهلبوت باهظ الثمن والمتبل بورق السُماء، مع الزبدة بالنعناع وزهرة القرنبيط.

أما الحلويات فكانت كعكة تين وآيس كريم السمسم.

ويزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولن تقتصر زيارة ابن سلمان على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الكونغرس، بل ستشمل أيضا لقاءات مع مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتل.