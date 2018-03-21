تعرف على أطباق مأدبة الغذاء التي أقامها ترامب لولي العهد السعودي

وظهر الاهتمام بكل شيء في الزيارة، حتى قائمة الطعام التي تكونت منها مأدبة الغذاء التي أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمير السعودي في البيت الأبيض.
وكان الطبق الرئيس مكون من سمك الهلبوت باهظ الثمن والمتبل بورق السُماء، مع الزبدة بالنعناع وزهرة القرنبيط.
أما الحلويات فكانت كعكة تين وآيس كريم السمسم.
ويزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
ولن تقتصر زيارة ابن سلمان على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الكونغرس، بل ستشمل أيضا لقاءات مع مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتل.
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