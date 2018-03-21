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20:06 21 مارس/ آذار 2018
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    السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

    أبو غزالة: الحيادية والموضوعية شعار بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات

    © Sputnik.
    العالم العربي
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    قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، خلال لقائها أعضاء البعثة وبحضور السفير حسام ذكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، إن مهمة البعثة وهدفها هو تقديم تقييم موضوعي محايد وشامل حول مختلف مراحل العملية الانتخابية.

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    وأكدت أبو غزالة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، 21 مارس/ آذار، أن مهمة البعثة منذ بدء عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وعمليتي الاقتراع والعد والفرز، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، ويأتي هذا التقييم لقياس مدى توافق الإجراءات مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، والمعايير الدولية المتعارف عليها.

    وتابعت، "في هذا الإطار ووفق ما هو متبع تقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها مباشرة من عملية المتابعة، يتبعه تقريرها النهائي بعد شهرين على الأكثر، والذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية".

    هذا وقد أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة في الختام عن خالص تمنياتها بالنجاح والتوفيق للهيئة الوطنية للانتخابات ولكافة الجهات المصرية الأخرى، المعنية بتنظيم هذا الحدث الانتخابي الهام، وأن تجري هذه الانتخابات في جو يسوده الأمن والاستقرار، وكما حضر اللقاء مستشار أول هادية صبري، مدير إدارة أمانة شؤون الانتخابات في الجامعة العربية، وأعضاء الإدارة وأفراد غرفة العمليات المتابعة للانتخابات الرئاسية.

    وأضافت أبو غزالة، رئيس البعثة خلال اللقاء بالمتابعين للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، والذي يبلغ عددهم نحو 80 متابعا من 19 جنسية عربية، إلى أن هذا اللقاء يهدف إطلاعهم على حقوق وواجبات المتابعين، والإجراءات المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام استمارات المراقبة الإلكترونية.

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    الكلمات الدلالية:
    إطار قانوني, استمارات المراقبة الإلكترونية, الانتخابات المصرية, مراقبة, السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية, العالم, مصر
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