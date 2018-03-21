"أحرار الشام" الإرهابية تتفق مع الحكومة السورية بضمانة روسية للخروج من حرستا

صرح المتحدث باسم "حركة أحرار الشام" (المحظورة في روسيا) في الغوطة الشرقية، منذر فارس، أن اتفاقا قد تم بين الحكومة السورية والحركة بضمانة روسية، يقضي بخروج المسلحين ومن يرغب من المدنيين من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري.

© AP Photo/ SANA 1500 مسلح و6000 شخص من عوائلهم ينقلون من حرستا في الغوطة إلى إدلب غدا

موسكو — سبوتنيك . وقال فارس في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "منذ قليل انتهى اجتماع بين وفد عن حرستا من عسكريين ومدنيين، ووفد عن الحكومة السورية وتم الاتفاق على خروج العسكريين بسلاحهم ومن يرغب من المدنيين إلى الشمال بضمانات روسية… يبدأ خروج العوائل الراغبة بالخروج إلى الشمال من الغد الساعة السابعة صباحا".

وأوضح المتحدث أن الاتفاق يضم بنودا تتحدث عن "إعطاء ضمانات للأهالي الذين يرغبون بالبقاء في المدينة من الدولة السورية والروس بعدم التعرض لأحد في المدينة والحفاظ على مكون المدينة دون تهجير أو تغيير ديموغرافي".

إضافة إلى "تشكيل لجنة مشتركة من أهالي حرستا في الداخل والخارج من أجل متابعة أمور من بقي في المدينة ومتابعة أمور المعتقلين وتسيير شؤون المدينة"

وأشار المتحدث إلى أن هذا "الاتفاق يشمل مدينة حرستا فقط وأنه تم التنسيق مع فصائل "فيلق الرحمن" و"جيش الإسلام"، (منظمات إرهابية محظورة في روسيا) وأن عدد الذين سيخرجون ليس معروفا بعد".