العثور على أسلحة وعقود زواج مملوكة لـ"داعش"

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء 21 مارس/ آذار، إنه تم العثور على أسلحة تعود لتنظيم "داعش" في الموصل.

وأضاف معن في بيان له أن طوارىء الشرطة تمكنت من العثور على أسلحة وأجهزة تعود لتنظيم "داعش" خلال عمليات فتح الطرق في منطقة الميدان في الموصل، حسب السومرية نيوز

ومن بين الأسلحة التي تم العثور عليها 27 بندقية كلاشينكوف مدمرة، وبندقية M4 مدمرة وغدارة بورسعيد مدمرة، ومسدس كلوي وجهازي اتصال، ومعدات أخرى.

وعثرت الشرطة أيضا على عقود زواج كان يصدرها التنظيم في الموصل.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي تحرير الموصل من تنظيم "داعش".