القيادة العامة للجيش الليبي تدعو الجميع في الجنوب للالتزام بوقف إطلاق النار

حث مدير مكتب الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، جميع الأطراف في الجنوب الليبي الالتزام بوقف إطلاق النار، محذراً من أن استخدام الأسلحة الثقيلة سيتم التعامل معه فوراً.

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يصل القاهرة لبحث توحيد الجيش الليبي

وقال العبيدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" ، إن "غرفة عمليات القوات المسلحة الجوية في إطار تنفيذ عملية فرض القانون في الجنوب الليبي للحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة تهيب جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن، "غرفة عمليات القوات الجوية تهيب بجميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار"، محذرا من أنه "عند ملاحظتنا استخدام الأسلحة الثقيلة سيتم التعامل مع مصادر النيران على الفور".

يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، قد أعلنت أمس الثلاثاء، خلال بيان رسمي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن "مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت مجموعة إرهابية جنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن القوة الإرهابية كانت تحت مراقبة سلاح الجو الليبي.

وأكد البيان أن "مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت تجمعين كبيرين لمجموعات إرهابية في الجنوب الليبي ضمن عملية تأمين المنطقة"، مشيرة إلى أن الاستهداف تم فجر الثلاثاء وتحديداً في المنطقة الواقعة جنوب شرقي وادي تربو".

ولفت إلى أن المجموعة الإرهابية "كانت تحت مراقبة قوة الاستطلاع التابعة لسلاح الجو منذ فترة، وأنه تم استهدافها وتدمير كل آلياتها المسلحة".

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي أطلقت عملية فرض القانون في الجنوب الليبي الذي يشهد حالة من الانفلات الأمني بين عصابات التشادية ونزاعات بين قبائل التبو وأولاد سليمان.