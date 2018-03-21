السعودية تعلق على أزمة "آل الشيخ" بشأن المغرب

علق سفير المملكة العربية السعودية لدى المغرب، عبد العزيز بن محيى الدين خوجة، على الجدل الذي أثارته تغريدات تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، حول موقف بلاده من دعم المغرب في مونديال 2026.

وقال السفير السعودي في المملكة، بحسب تصريح نشرته صحيفة "هسبريس" المغربية، إن "العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين لا يمكن أن يؤثر عليها مجرد حدث عابر"، مضيفا أن "الأمور قد ضخمت بشكل مبالغ فيه إلى درجة التهويل".

وكان آل شيخ قد قال في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا".

لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026

وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا…🇸🇦

اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا…! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 18, 2018

وقال المسؤول الرياضي السعودي في تغريدة أخرى هاجم فيها المغرب: "هناك من أخطأ البوصلة، إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع الدويلة تنفعك".

هناك من اخطى البوصلة اذا اردت الدعم فعرين الاسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو اضاعة للوقت دع "الدويلة" تنفعك…! رساله من الخليج ل المحيط. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 18, 2018

وعبّر السفير السعودي، في التصريح ذاته، عن أمله في ألا تمنح الأمور أكبر مما تستحق، وأن "يضع الجميع نصب أعينهم أن العلاقات بين البلدين الشقيقين أكبر بكثير من جدل إعلامي يسعى البعض إلى استغلاله للإساءة إلى هذه العلاقات"، على حد قوله.

وعاد السفير السعودي ليتحدث عن عمق العلاقات المغربية السعودية، مشيرا إلى أنها "علاقات تاريخية وطيدة وراسخة منذ زمن طويل، وتستمد عمقها من الوشائج الإنسانية المتجذرة بين شعبين عريقين تجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة، من دين ولغة وتاريخ وحضارة، وتتطلع نحو مستقبل زاهر أساسه التنسيق والتعاون في مختلف المجالات".

وتحدث السفير السعودي عن العلاقات الأخوية بين قيادات البلدين على مر العصور، وقال إنها "تزداد متانة ورسوخا، مما يمنح العلاقات الثنائية زخما وقوة يجعلانها في مأمن من كل التقلبات والأهواء؛ ذلك أنها علاقات تقوم على مبادئ واضحة وتستند إلى قيم أساسها التضامن والتكافل والإخاء".