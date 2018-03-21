حسن نصر الله يعرض برنامج "حزب الله" الانتخابي

أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، البرنامج الانتخابي لحزب الله للمشاركة في الانتخابات اللبنانية التي ستجري يوم 6 أيار/مايو المقبل.

وأكد حسن نصر الله​ أن، البرنامج الانتخابي يركز على مجموعة عناوين يعمل الحزب على تحقيقها.

وقال نصر الله: "كان لنا الاسهام الكبير في اقرار القانون النسبي لتصحيح التمثيل، ونحن نريد أن نبقى الصوت الصادق المعبر عن صوت شعبنا".

وتابع نصر الله "من موقعنا النيابي عملنا على الدفاع عن وطننا من أطماع إسرائيل في مياهنا ونفطنا وأرضنا"، مشيرا الى أن "هذا الدور الذي تؤديه كتلة "الوفاء للمقاومة" يستند الى انجازات السنوات الماضية".

وأكمل نصر الله "سنعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري في الدولة، من خلال تطوير قانون الانتخابات الحالي، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما".

وأضاف "المجلس النيابي مسؤول عن تنظيم الحياة العامة، والمبادرة الى تقديم اقتراحات قوانين، وتفعيل الدور التشريعي والرقابي بما يسمح بمحاسبة السلطة التنفيذية".

ولفت نصر الله إلى "الحزب سيعمل على تطوير النظام القضائي ليكون القضاء سلطة مستقلة، وتعزيز دور الهئيات الرقابية وفي مقدمها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، إضافة الى استحداث وزارة التخطيط".

وأتم "في لبنان نحن بحاجة الى وزارة التخطيط وكادر متخصص تستعين بإختصاصيين ومراكز دراسات وهي تشكل العقل المنفصل للحكومة وتساعد جميع الوزارات. وأدعو إلى عتماد مبدأ المناقصات بالتلزيمات"، مشيراً الى "اننا لن نوافق على أي تلزيم بالتراضي".