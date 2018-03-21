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21:49 21 مارس/ آذار 2018
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    علم المغرب

    هكذا حسمت السعودية وقطر موقفهما من استضافة المغرب لكأس العالم 2026

    © flickr.com/ Marek Kubica
    العالم العربي
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    في أول رد رسمي من السعودية على تصريحات رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل شيخ، بشأن موقف المملكة من دعم المغرب في استضافة مونديال 2026، قال سفير السعودية في المغرب "إن الأمور تم تضخيمها إلى درجة التهويل".

    علم السعودية
    © AP Photo/ Jacquelyn Martin
    السعودية تعلق على أزمة "آل الشيخ" بشأن المغرب
    وكشف سفير السعودية في المغرب، عبد العزيز بن محيى الدين خوجة، في تصريحات نشرتها صحيفة "هسبريس" المغربية، اليوم الأربعاء 21 مارس/ آذار، أن العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين لا يمكن أن يؤثر عليها مجرد حدث عابر

    وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ، قد كتب في تغريدة، نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "توتير"، اليوم، "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أول".

    وأضاف في نفس التغريدة "اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا".

    وتبع تلك التغريدة، تغريده أخرى قال فيها "هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع "الدويلة" تنفعك…! رسالة من الخليج  للمحيط".

    ومن جانبه قال الكاتب الصحفي السعودي، فهد ديباجي، إن السعودية مع المغرب ومع جميع الدول العربية قلبا وقالبا، في جميع قضاياهم وفي جميع المجالات، موضحا لـ"سبوتنيك" أنه فيما يتعلق بتصريحات آل شيخ، فمردها أن القائمين على ملف استضافة المغرب لكأس العالم لم يطلبوا من السعودية الدعم المباشر، وهو ما اعتبره رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بحسب ديباجي خطأ في بوصلة طلب الدعم.

    ولفت الكاتب السعودي إلى أنه في حال طلب المغرب الدعم من السعودية، فالأخيرة على استعداد لبحث الأمر تحت مظلة الاتحاد العربي، حتى يتحقق الهدف من انشاء الاتحاد، وحتى لا يكون القرار بعيدا عن الإجماع العربي.

    وفي الوقت الذي ربط فيه مغاربة تصريحات آل شيخ، باستقبال المغرب لرئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 11مارس/ آذار الجاري، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، محمد المسفر، بأن قطر ستدعم المغرب في ملف استضافة كأس العالم 2026، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الموقف القطري مستمد من مبادئها الخاصة بعدم إقحام السياسة في الرياضة.

    كأس العالم روسيا 2018
    © Sputnik. MAXIM SHEMETOV
    هجوم سعودي على المغرب بسبب كأس العالم
    وشدد المسفر على أن قطر لم تضع السعودية في الحسبان عند تحديد موقفها الداعم للمغرب في ملف كأس العالم، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المغرب لم تصوت لصالح استضافة قطر لكأس العالم عام 2022، إلا أن قطر ستدعم بقوة الملف المغربي لاستضافة كأس العالم بوازع عربي، خصوصا وأن المغرب ينافس أمريكا والمكسيك.

    وأعلنت الفيفا، 12 مايو/ آيار2017، فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد تصويت أجرته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في زوريخ، وتفوق العرض القطري على عروض من أستراليا وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية.

    وعلى الجانب الآخر، اعتبر المحلل السياسي المغربي، حفيظ الزهري ، أن تدوينة تركي آل شيخ، لن يكون لها تأثير على العلاقات المغربية السعودية، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن المغرب أخذ مسافة عن الصراع الدائر في الخليج واختار منطق الحياد.

    وشدد الزهري على أن موقف المغرب ينبع من الحكمة والتبصر، فركز في جهوده على إصلاح ذات البين وليس اللعب على إيقاد نار العداوة بين الإخوة الخليجيين، وهذا ما جعل المغرب يحظى باحترام جميع الأطراف، وهذا سيكون دعما قويا للملف المغربي لتنظيم كأس العالم 2026.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    استضافة, الرياض, كأس العالم 2026, أخبار, العالم, رياضة, كرة القدم, السعودية, قطر, المغرب
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